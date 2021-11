Es beginnt mit einer echten Zeitreise. In die Geschichte Indiens und in die des Kinos. In Satyajit Rays „Pather panchali“ ist der Filmrhythmus getragen, episch. Ray, spürbar geprägt vom damals virulenten Neorealismus aus Italien, lässt sich alle Zeit der Welt. Die Fertigstellung seiner Arbeit dauerte drei Jahre, war erst 1955 abgeschlossen. Aus genau beobachteten Einzelheiten setzt der

...