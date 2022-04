Xavier Naidoo räumt Irrwege ein: „War von Verschwörungserzählungen geblendet“

Mannheim. Ist Xavier Naidoo durch den Ukraine-Krieg aufgewacht? Auf jeden Fall hat der Mannheimer Sänger, in einem am Dienstagabend auf YouTube, Facebook und Telegram veröffentlichten Video den Anschein erweckt, als ob er erkannt habe, dass viele der teilweise antisemitisch und fremdenfeindlich eingestuften Verschwörungsfantasien, deretwegen er quasi seine Mainstreampop-Karriere aufgegeben hat, nicht von dieser Welt sind. „Die Welt scheint wie auf den Kopf gestellt. Und ich habe mich gefragt, wie es so weit kommen konnte.“ Hierzu habe er viel mit Betroffenen und Freunden gesprochen „und musste mich auch kritischen Fragen zu Äußerungen von mir in der Vergangenheit stellen“. Das sei für ihn ein Grund gewesen sich kritisch zu hinterfragen: „Mir ist bewusst geworden, wie wichtig es ist, sich selbst zu reflektieren. Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen, ich mich teilweise befunden habe und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe.“ Ihm sei bewusst geworden, dass er seine Familie, Freunde, Fans, Menschen, die ihn verteidigt hätten, „mit verstörenden Äußerungen irritiert und provoziert habe, für die ich mich entschuldigen möchte.“

Ein zentraler Punkt seines Charakters sei die Suche nach Wahrheit. „Hierbei habe ich mich letztlich verrannt. Ich habe mich Theorien, Sichtweisen und teilweise auch Gruppierungen geöffnet, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere und lossage, erklärt Naidoo. "Ich war von Verschwörungserzählungen geblendet und habe sie nicht genug hinterfragt, habe mich zum Teil instrumentalisieren lassen." Er sei bei der Wahrheitssuche "wie in einer Blase" gewesen und habe sich manchmal vom Bezug zur Realität entfernt. „Das habe ich leider jetzt erst erkannt. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue. Mir ist es deshalb wichtig, zu sagen, dass ich mich von allen Extremen distanziere", betonte der 50-Jährige und spezifizierte: „Insbesondere und vor allem auch von rechten und verschwörerischen Gruppen." Er stehe für Toleranz, Vielfalt und ein friedliches Miteinander. Nationalismus, Rassismus, Homophobie und Antisemitismus seien mit seinen Werten nicht vereinbar und er verurteile sie aufs Schärfste. Er bitte um Verzeihung, dass er Menschen vor den Kopf gestoßen und verletzt habe, sagte er zum Schluss des 3:14 Minuten langen Videos.

Das ist insofern neu, dass Naidoo nach all den Negativschlagzeilen seit seinen Demo-Auftritten vor teilweise rechtsextremem Publikum in Berlin nur gelegentlich versucht hat, sein Verhalten zu erklären. Dass er Fehler eingesteht und sich entschuldigt, kam bisher – zumindest öffentlich - nie vor. Der Grund für diese Verhaltensänderung scheint ein Realitätsschock zu sein: Er sei bestürzt durch die „brutale russische Invasion in die Ukraine. Die Gewalt, die Menschenverachtung, die Tatsache eines Krieges, der gar nicht so weit von uns entfernt ist, haben mich schockiert und aufgerüttelt.“ Dazu muss man wissen, dass seine Ehefrau aus der Ukraine kommt. Naidoo hat aber schon zu Gerhard Schröders Zeiten als Bundeskanzler von einer deutsch-russischen Achse geschwärmt. Letzteres ist offenbar Vergangenheit: „Auch ich bin öfter in der Ukraine und aus diesem wunderschönen Land musste ich jetzt Familie und Freunde rausholen, weil dort Angst und Schrecken herrschen.“

Noch am Abend gab es auf Facebook mehr als 2500 Kommentare. Das Spektrum der Reaktionen reicht von Respektbekundungen über Enttäuschung bis zu misstrauischen Fragen, ob die Aussagen kommerziell motiviert sein könnten. Extremismusforscher Josef Holnburger, der den lange unter Naidoos Namen geführten Telegram-Kanal systematisch anlaysiert, zeigte sich auf Nachfrage dieser Redaktion erstaunt über Naidoos Aussagen. Er hoffe aber, "dass da noch mehr kommt als die Distanzierung von unbenannten Gruppen. Das wird die Szene trotzdem aufwühlen."