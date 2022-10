Kim de l’Horizon (geboren 1992 in Ostermundigen bei Bern als Dominik Holzer) ist das Pseudonym einer nichtbinären schweizerischen Person, die unter einem Anagramm ihres Geburtsnamens Lyrik, Prosa und Theaterstücke verfasst. In der Spielzeit 2021/22 übernahm de l’Horizon die Hausautorenschaft an den Bühnen Bern.

Kim de l’Horizon wuchs in Ostermundigen auf und besuchte in Winterthur das Gymnasium. In Zürich studierte de l’Horizon ab 2012 Germanistik, Film- und Theaterwissenschaften. Dazu kam 2020 ein Studium für literarisches Schreiben am Literaturinstitut Biel. Nach dem Bachelorabschluss belegte de l’Horizon den Masterstudiengang Transdisziplinarität an der Züricher Hochschule der Künste.

Der Debütroman „Blutbuch“ (Dumont, 336 Seiten, 24 Euro) gewann bereits den Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung