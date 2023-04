Wirklichkeit leuchtender Rätsel

Der große Erfolg auf der großen Bühne - es war nicht sein Ding. Theo Schneickert, am 10. August 1939 in Kaiserslautern geboren und seit 1983 in Mannheim lebend, ist das geblieben, was man einen Geheimtipp nennen könnte. Der Maler rätselhaft schöner, durch leuchtende Klarheit faszinierender Bilder ist am Samstag im Alter von 84 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben, wie seine Schwester Hannelore Adamini seinem Galeristen Kress am Montag bestätigte.

Schneickert war ursprünglich Klischee- und Farbätzer, was der Präzision seiner Bilder zugutekam. Deren Expressivität resultierte nicht aus dynamischem Pinselduktus, sondern aus Schichten und Segmenten der Wirklichkeit. Schneickert hatte 1976 den Brotberuf an den Nagel gehängt und sich auf die unsichere Existenz eines „freien“ Künstlers eingelassen. Seine besten Jahre waren geprägt vom Atelier in G7, 41, wo im Hinterhaus zuvor Dietmar Brixy gearbeitet hatte – einem Hinterhaus freilich, das umgeben war von Licht und wuchernden Pflanzen und aus dem nicht selten Musik von Mozart und anderen Klassikern drang.

Interesse an Mikrostrukturen

Auch die harmonische Ausgewogenheit und inspirierte Lebendigkeit von Schneickerts Bildern sind letztlich geprägt von klassischer Mentalität. Seine spezielle Arbeitsweise sah und sieht man den Arbeiten freilich nicht an. Er malte Details aus der Wirklichkeit, wobei ihn vor allem Mikrostrukturen interessierten wie Baumrinden, Spinnweben, Fragmente von Tieren. Die mit der Kamera festgehaltenen Eindrücke waren im Atelier der Ausgangspunkt für weitere Arbeiten, etwa mit dem Diaprojektor, mit übereinander geschobenen Klarsichtfolien und Musterverschiebungen, bis sich ein Formgefüge ergeben hatte, das nach dem Pinsel verlangte.

Aus daraus entstehenden großformatigen Bildern entnahm Schneickert später Details, die wiederum Ausgangspunkt neuer Bilder waren, so dass der Betrachter inmitten abstrakter Formen mitunter eine Landschaft, einen Kopf oder ein Tier entdeckt. Besondere Kostbarkeiten sind Übermalungen von Fotografien seiner großen Gemälde – Schneickert ließ aus den Papier-Abzügen wieder neue kleinformatige Bilder entstehen, Arbeiten von beeindruckender Dichte und Intensität. Stets aber sind seine Farben von leicht vibrierendem, oft luzidem Leuchten. Es sind Bilder wie aus Träumen – irreal, durchsetzt von gegeneinander verschobenen Formen der Wirklichkeit.

Aus gesundheitlichen Gründen musste Schneickert das große Atelier in G7 schließlich aufgeben, zuletzt lebte und arbeitete er in der Oststadt nahe der Kunsthalle. Schneickert, Mitglied im BBK, hat relativ selten ausgestellt, Ankäufe kamen außer von privaten Sammlern unter anderem vom Regierungspräsidium Karlsruhe.