Caterina Valente und Mannheim, diese kurze und wenig glückliche Episode im Leben der 1931 in Paris geborenen Sängerin mit italienischen Wurzeln ist nur noch wenigen bekannt. Thomas Siffling, Jazz-Trompeter und künstlerische Leiter des Jazz-Clubs Ella & Louis, erinnert daran. In den 1980er Jahren versuchte die Valente eine Schule für Populärmusik und Showbusiness in der Quadratestadt zu

...