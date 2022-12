Wie Wolfgang Trepper in Mannheim Mary Roos und den Schalger schreddert

Dass ein Kabarettist den kommerziell orientierten Live-Entertainment-Award LEA gewinnt - das ist bisher nur Wolfgang Trepper passiert. 2018. Zugegeben, nicht für Politsatire, sondern in seiner Funktion als Schlagerhasser im Pas-de-Deux mit Mary Roos, einer Altmeisterin des Genres. Ihre Show „Nutten, Koks und frische Erdbeeren“, benannt nach der vermeintlichen Grundausstattung in Garderoben von Schlager-Shows in den 1970ern, erreichte in Häusern wie dem Capitol Mannheim seit 2015 mehr als 170 000 Menschen - erstaunlich. Weniger erstaunlich: Auch bei der Fortsetzung „Mehr Nutten, mehr Koks - scheiss auf die Erdbeeren“ ist das Capitol ausverkauft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie der Titel schon andeutet, greift Trepper sprachlich nur zu gern in die unterste Schublade. Tatsächlich macht der krasse Kontrast zwischen dem extrem rustikalen Charme seines Ruhrpott-Gekollers und der der Heile-Welt.Ideologie des Schlagers, unterstrichen von Mary Roos’ unverdrossen freundlichem Auftreten, den Charme dieser oft sehr witzigen Show aus. Und der 73-Jährigen müssen ganz schön die Ohren klingeln: Denn die wuchtige Eröffnungstirade des 61-jährigen Trepper macht schnell klar, dass hier ein virtuoser Verbal-Schredder am Werk ist - wo das Mundwerk des Duisburgers hinlangt, wächst so schnell kein Gras mehr. Das gipfelt erstmal in der Aufforderung ans Publikum, besonders laut zu applaudieren - sonst höre „die Alte“ nix und käme nie auf die Bühne.

Auf Konfrontationskurs; Mary Roos und Wolfgang Trepper im Capitol. © T. Tröster

Diese „reizende Ansage“ kontert Mary Roos mit einer Art Kampf-Medley der größten Schlagerhits: „Hello Again“, „Verdammt, lieb’ Dich“, „Aber bitte mit Sahne“, „Marmor, Stein und Eisen bricht“ - da bricht Trepper auf seinem Stuhl schon fast zusammen. Aber eigentlich dient diese zugespitzt gespielte Konfrontation nur als Steilvorlage, damit das Publikum das eigene Gedächtnis beklatschen kann. Nicht nur bei Schlageranekdoten, sondern auch zu Neuer Deutscher Welle, alten Serien oder Werbung. Das funktioniert wunderbar bei Menschen über 50 - die fünf Musiker der Begleitband gucken allerdings oft etwas ratlos. Und als der Temperamentsbolzen Trepper einen 13-Jährigen im Saal entdeckt, fällt er fast vom Glauben ab.