"Wie war's für Dich?": Frederic Hormuth blickt mit Ironie und Humor auf 2021 zurück

Corona, Corona, Corona - in aller Munde wie in allen Medien. Glatt könnte man vergessen, dass sich 2021 noch so viel mehr ereignet hat. Und das interpretiert, seziert, parodiert und ironisiert Frederic Hormuth in seinem Jahresrückblick „Wie war‘s für Dich?“ sehr zur Freude des „maskierten“ Premierepublikums, das in der Mannheimer Klapsmühl Stimmung verbreitet, als sei diese knallvoll und nicht halbleer.

Bekanntlich lässt sich das Leben mehr einfallen, als sich Pointenschreiber träumen lassen. Nein, die Story vom Sturz wegen eines freilaufenden Hundes ist kein Gag. Der Kabarettist musste tatsächlich eine Pause mit Gipsarm einlegen. Der verletzte Ellenbogen ist aber so ausgeheilt, dass Hormuth zwar noch keine Liegestützen machen, wohl aber Klavier spielen kann. Wie wunderbar, schließlich gehören seine politischen wie poetischen, oft auch persönlichen Lieder zum Programm wie die Tasten zum Piano - ob er nun die bei pandemischen Hamsterkäufen verschmähte Vollkornnudel besingt oder dem erschöpften Optimisten huldigt, der im Sonnenschein einen Gelbstich wahrnimmt.

Schräges aus der Politik

„Sicher ist, dass nichts sicher ist - selbst das nicht“, hat einmal Joachim Ringelnatz sinniert. Gleichwohl kann das Publikum bei dem nachgeborenen Kabarettkollegen sicher sein, dass vor Hormuth nichts sicher ist, wenn er das Jahr von unten (Niederungen der Masken-Beschaffung) bis oben (Weltraumflucht des US-Milliardärs Bezos in einer Penis-Rakete) aufrollt.

Natürlich bieten auch deutsche Politiker reichlich Stoff für genüssliche Ausbeute: So der „Organi-Legastheniker“ Armin Laschet, der nicht nur mit einem falsch gefalteten Wahlzettel beim Urnengang, sondern mit Grinsen beim Marsch durchs Flutgebiet für Schlagzeilen wider Willen sorgte. Und Karl Lauterbach, mutmaßt Hormuth, hat es nicht nur wegen seiner Talk-Dauerpräsenz in den Ministersessel geschafft, sondern weil das Gerücht aufkam, Andrea Nahles solle als Gesundheitschefin „exhumiert werden“. Ob Schwarz, Rot, Grün, Gelb oder Braun - in der Polit-Retrospektive behält niemand eine blütenweiße Weste. Besonders dunke-fleckig fällt die bei „rechten Quer-Furzern“ aus. Klar liebt der spitzzüngige Bühnen-Solist auch Schräges aus dem prallen Leben der (einst) Mächtigen.

Erstaunlicherweise verteilt Frederic Hormuth auch Lob - an Thomas Gottschalk für seinen Beitrag zum „entschleunigten Fernsehen“. Was für ein herrlicher Sofaabend vor der Glotze, schwärmt der Kabarettist von der „Wetten dass…?“-Reanimation und schildert, wie der Sohnemann nach Auffuttern der Erdnussflips fest schlief, hingegen er mit seiner Frau die geschenkten Stunden für Gespräche nutzte - „weil wir ja während der Sendung nichts verpassten.“ Das Klapsmühl-Publikum lauscht freilich gebannt, um ja jeden Wort-Witz von lustig bis lakonisch, bissig bis böse mitzubekommen.

Hormuth-Rückblick: Klapsmühl am 18. und 19. Dezember.