Es geht um Justiz, Betrug, Mord. Kein Wunder, könnte man meinen, sind die Erfinder der heute gesuchten literarischen Figur doch beide Juristen – wenn auch nicht unbedingt spezialisiert auf Strafrecht. Da sie aber befreundet waren und Kriminalromane liebten, fassten die beiden eines schönen Tages, es war in Aix-en-Provence, wo die Sonne bekanntlich öfter scheint als hierzulande, den klugen Entschluss, selbst einen Kriminalroman zu schreiben. Gemeinsam. Über einen 1945 ausgeschiedenen Staatsanwalt aus Heidelberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es wurde ein Erfolg. So entstand der erste von drei Bänden um den gesuchten Ich-Erzähler, der in Mannheim und der Metropolregion (die zur Zeit des Erscheinens freilich noch nicht so hieß) ermittelt. Privat. Ein Regisseur und Produzent, ebenfalls aus der Region, hat das Buch ein paar Jahre später sogar verfilmt – wie es so ist: unter einem anderen Titel. Der Erfolg des Films war mäßig.

Der Gesuchte also hat sein Büro in der Augusta-Anlage in einem ehemaligen Tabakladen. Dort sitzt er aber nur gelegentlich an dem Schreibtisch aus schwerer Eiche mit Schnitzwerk und Messingknäufen, den ihm sein Freund und Trauzeuge zur Hochzeit mit dessen Schwester geschenkt hat. Denn meistens ist er „auf Trab“ und hört nur spät abends den Anrufbeantworter ab. Daran mag man ablesen, dass der erste Roman um den Detektiv noch vor der Omnipräsenz von Mobiltelefonen erschienen ist.

Gesucht ist übrigens nur der Nachname des Konzert- und Theaterliebhabers, der selbst auch Flöte spielt und in der ersten Folge der Trilogie über ihn sogar selbst zum Instrument greift und nach ein paar Läufen auf der Flöte zu einem gewissen Tyberg sagt: „Sie mögen Bach? Wie wär’s mit der h-Moll-Suite?“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einer der Erfinder der Figur hat übrigens die Buchreihe allein fortgesponnen und später einen Bestseller geschrieben, der in 50 Sprachen übersetzt wurde. Das aber ist eine andere Geschichte. Erst mal: Folgen Sie Justiz, Betrug, Mord.