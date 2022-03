Es sind harte Worte, Worte der Brutalität, Worte der Existenz, die hier gebrüllt werden: „Insofern es Tun des Andern ist, geht also jeder auf den Tod des Andern. Sie bewähren sich selbst und einander durch den Kampf auf Leben und Tod. Sie müssen in diesen Kampf gehen …“ Das ist Hegel. „Herr und Knecht“. Beide, Herr und Knecht, so sieht Hegel es in seiner „Phänomenologie des Geistes“, bedingen

...