Wie mit Eva alles begann

Unter dem Titel „Mit Eva fängt alles an“ beginnt die Mannheimer Kunsthalle am kommenden Sonntag, 12. März, 15.30 Uhr, eine neue interreligiöse Gesprächsreihe. Ausgehend von Auguste Rodins bekannter Plastik „Eva“, die in der Kunsthalle zu sehen ist, werden in dem Podiumsgespräch nach einer Mitteilung des Museums Erzählungen über das erste Menschenpaar Adam und Eva in der Bibel und im Koran thematisiert.

Besonders das Bild Evas soll dabei eine Rolle spielen und weiter die mit dem mythischen Menschenpaar verbundenen allgemeinen Ideen von Gut und Böse, Scham und Sünde sowie Freiheit und Verantwortung. An dem Gespräch beteiligen sich die Judaistin und Kunsthistorikerin Esther Graf, der Islamwissenschaftler und Kunsthistoriker Nuran Tanriver sowie der Theologe und Jesuitenpater Werner Holter. Bei dieser Veranstaltung, die im Herbst fortgesetzt werden soll, kooperiert die Kunsthalle mit dem Mannheimer Ökumenischen Bildungszentrum Sanctclara. tog