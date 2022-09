Wie Hubert von Goisern den Mannheimer Rosengarten von den Stühlen reißt

Der Anblick eines vollen Mozartsaals im Mannheimer Rosengarten ist selten geworden seit Pandemiebeginn. Dass selbst ein Hubert von Goisern (HvG) ihn restlos füllt, ist längst noch keine Selbstverständlichkeit. Aber das gelingt dem 69-jährigen Österreicher mit seiner exzellenten Band genau so spielerisch leicht wie er seine Fans am Ende des Konzerts von den Stühlen holt. Der antikapitalistische Uptempo-Alpinrocker „Brenna tuats guat“ aus dem Jahr 2011 ist längst sein populärstes Lied geworden und lässt das Publikum aus fast durchweg höheren Semestern komplett ausrasten. Alle stehen, tanzen, singen, klatschen - es herrscht ausgelassener Ausnahmezustand.

Dabei ist das mehr als zweieinhalbstündige Konzert durchaus eine Herausforderung - und zwar eine wunderbare. Denn bei von Goisern kann einem musikalisch so ziemlich alles begegnen. Die Ingredienzen alpiner Musik rund um sein ikonisches Akkordeon und Jodeln sind beinahe eine Randerscheinung. Schon beim dritten Lied „El Elektro“ wird die Stimme zeitgemäß verzerrt und effektsatt gerappt - die Band liefert dazu einen Electro-Beat wie Lambchop auf Speed. Ansonsten stammt das Spektrum an stilistischen Inspirationen wie gewohnt aus allerlei Weltmusikstilen, dazu kommen Anleihen bei Nina Simone, Rammstein, Operette, Calypso, Jazz, Rock und neuerdings gibt es sogar Balladen, die wie aus dem American Songbook gepickt klingen - und Hochdeutsch. Herausragend umgesetzt wird das von Gitarrist und Geiger Severin Trogbacher, Schlagzeuger Alexander Pohn, Bassist Helmut Schartlmüller und Arrangeur Alex Trebo am Keyboard - sowie als prima inter pares Maria Moling, Die frühere Ganes-Multiinstrumentalistin beeindruckt als Percussionistin, an Vibrafon und Theremin, singt hervorragend und kann auch noch jodeln. Großartig. Wobei das Jodeln bei von Goisern nichts mit dem Grauen der deutschen Volksmusiksendungen von anno Schnee zu tun hat. Es wird entweder eingesetzt wie ein Instrument oder wirkt urtümlich emotional, etwa um Trauer auszudrücken („Jodler für Willi“).

Alles gipfelt in „Brenna tuats guat“

Auch von Goisern zeigt sich variabel, neben Akkordeon und Gitarren spielt er Trompete, Mundharmonika und allerlei Flöten. Das Großaufgebot an Instrumenten ist kein Selbstzweck, sondern inhaltlich wichtig - ohne die Oceandrum am Theremin hätte die Ulknummer „Grönlandhai“ weder Meeresrauschen noch die zirpende Variante von walartigem Gesang. Dass ein Exemplar dieser altehrwürdigen Spezies, die normalerweise unbemerkt in der Tiefe und Kälte lebt, kürzlich in der Karibik gesichtet wurde, ist nur ein Zeichen, wie verworren ernst die Lage in unserer Zeit ist.

Dass HvG inhaltlich die Stimmung der von Krieg und Pandemie bestimmten jüngsten zweieinhalb Jahre auf seinem 2019 geschriebenen Album „Zeiten & Zeichen“ fast prophetisch vorweggenommen hat, erklärt er mehrfach - und wirkt dabei immer noch verblüfft. Zumal er diese mehrfach verschobene Tournee 2019 noch „Sicher nicht sicher“ nennen wollte. Das aktuelle Album dominiert mit großartigen Liedern wie das knallharte „Brauner Reiter“, das auf zehn irrwitzig groovende Minuten ausgedehnte „Sünder“, das karibisch beschwingte „Eiweiß“, das wie gegen Querdenker geschriebene „Bei meiner Seel“ oder die bedrückende epische Holocaust-Moritat „Freunde“ ergeben inhaltlich wie musikalisch eine spektakuläre Mixtur. Das alles gipfelt in „Brenna tuats guat“. Und einer sehr ruhigen Zugabe mit den Balladenklassikern „Weit, weit weg“ mit Publikumschor, „Heast as nit“ und „Dunkelrot“.