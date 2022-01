„Wie haben ein Dickicht des Hasses geschaffen“

Es wird bedroht, bedrängt und beleidigt, mal offen und meist anonym. Politikern und Beamten, Stars und völlig Unbekannten schlägt eine Aggression entgegen, die zunehmend stärker wird. Eine Stuttgarter Ausstellung beleuchtet das Phänomen und schaut dabei auch zurück.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Linie zu ziehen von einem verbeulten Wasserkanister über ein gutes Dutzend roter Frauenschuhe und ein altes Unterhemd bis zu einer Kippa ist nicht schwer. Angst und Verachtung, Neid auch gegen das fremd Erscheinende und das Naheliegende, gegen Minderheiten und gegen „das System“ verbinden diese Dinge. Ihre Geschichten erinnern an Revolutionäre und Mörder, an Verblendete und Misshandelte. Und sie alle sind Teile einer ungewöhnlich inszenierten Ausstellung im Stuttgarter Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Einer Ausstellung auch, deren Thema heute auf überaus bedrückende Weise aktuell ist.

Beispiele aus 200 Jahren

2 Bilder Eine beschriftete Treppe in der Schau „Hass. Was uns bewegt“.

Unter dem Titel „Hass. Was uns bewegt“ setzt sich das Haus der Geschichte im zweiten Teil der Emotionen-Trilogie bis 24. Juli mit dem Gefühl der hemmungslosen Abneigung auseinander. Reihenweise führt es dazu Beispiele auf aus mehr als 200 Jahren deutscher Geschichte, teils hochaktuell, bisweilen vergessen, meist aber den Hass von allen seinen oft auch perfiden Seiten beleuchtend. „Es lohnt sich, den Blick auf die langen Linien zu lenken, auf Strukturen und Wahrnehmungen, auf offensichtlichen und unterschwelligen Hass, auf die Sicht von Betroffenen und Täterinnen und Täter“, sagt die Direktorin des Hauses, Paula Lutum-Lenger.

In kalt-blaue Seile und Scheiben eingewoben, sind die Objekte und Texte in Vitrinen und auf Stelen ausgestellt. „Wir haben ein Dickicht des Hasses geschaffen“, sagt Ausstellungsleiter Rainer Schimpf über das Raumbild, das dem überdimensionalen Scherbenhaufen einer zersprungenen Fensterscheibe gleicht. Erzählt werden darin Hassgeschichten mal aus Sicht der Täter, mal aus Sicht der Betroffenen. Mal ist der Hass offensichtlich, mal kommt er unterschwellig daher. Seile und Scheiben leiten den Besucher durch neun Themenbereiche von einer Schwäbisch Haller Schützenscheibe aus der Zeit der Französischen Revolution bis zum Aufruf des Queeren Netzwerks Heidelberg aus dem Jahr 2021.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Drohbriefe an jüdische Gemeinden im Odenwald führen ebenfalls zurück in die Geschichte. „Der antisemitische Hass ist überzeitlich“, sagt Lutum-Lenger. Das soll die ausgestellte grüne Kippa eines gläubigen Juden verdeutlichen, die dem jungen Mann in Freiburg vom Kopf gerissen wurde, bevor sie im Mülleimer landete.

Mannheimer will Bismarck töten

Nur wenige Meter weiter: der hölzerne Schemel, auf dem einer der schlimmsten Massenmörder der Geschichte, der Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz, Rudolf Höß, bei seiner Hinrichtung 1947 stand. Geschichtsträchtig ebenfalls das dreiseitige Bekennerschreiben der „Rote Armee Fraktion“ nach der Ermordung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seiner beiden Begleiter sowie ein altes, vergilbtes Unterhemd: Otto von Bismarck hatte es 1866 bei einem gescheiterten Attentat des Mannheimer Studenten Ferdinand Cohen-Blind (1844-1866) getragen. Die Frau des damaligen preußischen Ministerpräsidenten und späteren Reichskanzlers war sich damals nicht zu schade, die beiden kleinen Einschusslöcher notdürftig zu stopfen.

Gleichfalls durchkreuzt wurden die Anschlagspläne der sogenannten Sauerlandgruppe im Jahr 2007: Die islamistische Terrorzelle beschaffte sich über 700 Liter Wasserstoffperoxid in großen Kanistern, um Sprengstoff für Anschläge herzustellen. Der Geheimdienst tauschte die Flüssigkeit allerdings aus. Eindrucksvoll auch die Wand aus roten Schuhen, deren Paare an die 135 Frauen erinnern sollen, die im Jahr 2019 durch Männer aus ihrem näheren Umfeld ermordet worden sind. Von Hass getroffene Politiker wie der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn und Landtagspräsidentin Muhterem Aras geben in Interviews zudem persönliche Einblicke in ihre Gefühlswelten.

Hass hat in der Ausstellung aber nicht das letzte Wort: Sie zeigt Wege heraus – wie den einer Aktivistin, die in 35 Jahren mehr als 90 000 Hass-Aufkleber und über 10 000 Hass-Graffitis an öffentlichen Plätzen abgeschabt hat. dpa/jpk

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3