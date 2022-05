Man braucht eine Weile, um sich in dieser Erzählung zurechtzufinden. Vieles bleibt zunächst im Unklaren, was die Leseerwartung und Spannung aber steigert. Eine Frau erzählt. Zu einem nicht genau bestimmten Zeitpunkt erreicht sie mit einem Mann, der für ihre Zukunft eine Wende bringen soll, ein Blockhaus in den Weiten Kanadas. Und dieses Haus erinnert sie zugleich an einen früheren Geliebten,

...