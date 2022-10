Werke der Karikaturistin Marie Marcks

Mit der Sonderausstellung „Auf den Punkt gebracht – 100 Jahre Marie Marcks“ würdigt das Mark Twain Center Heidelberg ab Samstag Leben und Werk der Künstlerin und Karikaturistin. Marie Marcks (1922-2014), die im August dieses Jahres hundert Jahre alt geworden wäre, habe ihre ersten Arbeiten für die US-Armee in Heidelberg gefertigt, teilte das Museum am Dienstag mit. Die Ausstellung ist bis 12. Februar bei freiem Eintritt zu sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Marcks habe sich mit „unverkennbarer zeichnerischer Finesse“ mit der US-amerikanischen Außenpolitik und gesellschaftlichen Problemen auseinandergesetzt, heißt es weiter. Mit scharfem Intellekt, unermüdlicher Neugier und entlarvender Pointiertheit habe sie auf Gesellschaft, Politik und Probleme ihrer Zeit geblickt. Dadurch sei sie zu einer wichtigen Chronistin eines halben Jahrhunderts deutscher Geschichte geworden. Am 25. August 1922 wurde die Zeichnerin und Karikaturistin geboren. Sie starb am 7. Dezember 2014 im Alter von 92 Jahren in Heidelberg. Die Exponate stammen überwiegend aus dem Bestand des Kurpfälzischen Museums Heidelberg und aus dem Besitz der Tochter Ulrike Marcks. epd

Eine Sonderausstellung erinnert an Marie Marcks (hier im Jahr 2000).