Werk und Leben trennen

In der Debatte über die Verbindung von Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux (82) zur BDS-Bewegung plädiert der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Johann Hinrich Claussen, für eine Unterscheidung von Autorin und Werk. Der Nobelpreis werde als Würdigung eines künstlerischen Werkes vergeben, so Claussen. Es sei wichtig, zwischen Literatur und politischen Äußerungen zu unterscheiden, wenngleich das nicht bei allen Autorinnen und Autoren leicht sei.

Es gebe Autoren, die nicht nur über ihre Bücher mit der Öffentlichkeit kommunizierten. Er nannte als Beispiele politische Äußerungen der Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass und Peter Handke.

Grass, der 1999 den Nobelpreis erhalten hatte und 2015 starb, geriet 2012 in die Kritik, weil er in einem Gedicht den Staat Israel als Aggressor darstellte. Handke, der 2019 mit dem schwedischen Preis ausgezeichnet wurde, wurde seine Solidarität mit Serbien vorgeworfen. Claussen sagte, eine öffentliche Debatte über politische Meinungen von Autoren sei wichtig und richtig. Solange wie im Fall Ernaux keine strafrechtliche Grenze überschritten werde, solle man sich aber auf den offenen Diskurs konzentrieren. Man dürfe diesen Preis auch nicht bedeutsamer machen, als er sei, so Claussen. Der Literatur-Nobelpreis habe schon deutlich bessere Zeiten gehabt.

Die französische Schriftstellerin Annie Ernaux hatte vergangene Woche den Literatur-Nobelpreis zugesprochen bekommen. Nach der Bekanntgabe hatten israelische Medien ihre Nähe zur israelkritischen Boykott-Bewegung BDS kritisiert. Ernaux hatte unter anderem eine Petition unterzeichnet, in der gefordert wurde, den Eurovision Song Contest 2019 nicht in Tel Aviv abzuhalten. epd