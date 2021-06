Herr Kosminski, dass Sie Fußball-Fan sind, ist bekannt. Das für einen Theatermann ungewöhnliche Ausmaß dieser Passion hat mich über die Jahre immer wieder überrascht. Sehen Sie sich selbst als Fußballverrückten?

Burkhard C. Kosminski: So krass würde ich es nicht bezeichnen. Ich sehe es als perfekte Entspannung, wenn man ein schönes Spiel sieht und einfach so gebannt ist, dass man sich

...