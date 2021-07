„Während Deutschland runterfuhr, fuhr Helga Schubert rauf“, meint Katharina Borchardt, die den Lesen.Hören-Abend in der Alten Feuerwache moderiert. Kann man wohl sagen. Helga Schuberts Buch „Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten“ ist schon 100 000 Mal verkauft worden und wurde sogar in Korea übersetzt. Das liegt auch an der Hintergrundgeschichte: Mit der titelgebenden Erzählung dieses Bandes

...