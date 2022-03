Wechselbad der Gefühle

High End „Heim-Videos“ macht Mike Mills, die Stoffe für seine Filme findet er im Familienkreis. Als (semi-)autobiographische Aufarbeitung seines Lebens kann man sie lesen. In „Beginners“ (2010) setzte er sich mit einem bereits in die Jahre gekommen Vater – verkörpert von Christopher Plummer – auseinander, der sich nach dem Tod seiner Frau zu seiner Homosexualität bekennt. Für „Jahrhundertfrauen“ (2016) standen die Mama und die Schwester Pate, Annette Bening und Elle Fanning erkunden im Kalifornien der späten 1970er-Jahre Liebe und Freiheit. Etwas ungewöhnlicher ist die Konstellation bei „Come On, Come On“. Onkel und Neffe stehen diesmal im Fokus, wobei der Regisseur und Drehbuchautor sich dazu von der Beziehung zu seinem Sohn inspirieren ließ.

Wer nun eine kopflastige Bergman’sche Therapiesitzung vermutet, wird angenehm eines Besseren belehrt. Erneut ist dem 1966 in Berkeley geborenen Filmemacher ein schwebend leichtes, gleichermaßen amüsantes wie kluges Werk gelungen, das um die Schwierigkeiten des Elternseins kreist und zugleich von den Zuständen in den heutigen USA erzählt. Protagonist ist der Radiojournalist Johnny (Joaquin Phoenix), der durchs Land reist, Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichsten Schichten und Ethnien befragt. Über ihre Träume, Hoffnungen und Ängste geben sie Auskunft, reden über Krieg, Vertreibung, Klimawandel, Ausgrenzung und die Erwachsenen, die sie und ihre Sorgen nicht ernst nehmen. Authentisch sind diese Interviews – und zudem ein kluger Kniff, der direkt zum Thema führt.

Mit der Schwester zerstritten

Veganer mit Biss In San Juan auf Puerto Rico wurde Joaquin Phoenix 1974 geboren, als Sohn von Hippie-Eltern, die als „Children of God“-Missionare tätig waren. Sein älterer Bruder River starb 1993 an einer Rauschgiftüberdosis. Als Achtjähriger begann Joaquin Rafael Bottom, nun in Los Angeles zu Hause, seine Schauspielkarriere. Zum Liebling der Kritiker avancierte der Veganer, der immer wieder mit Drogen und Alkohol zu kämpfen hatte, 1995 in Gus Van Sants Satire „To Die For“, das Publikum hasste ihn als Russell Crowes Gegenspieler in „Gladiator“ (2000). Für den Part des Commodus wurde er ebenso für einen Oscar nominiert wie als Jünger von „The Master“ Philip Seymour Hoffman und als Johnny Cash in „Walk the Line“, wo er alle Songs selbst singt. Als Todd Phillips’ „Joker“ durfte er 2020 schließlich die begehrte Statuette entgegennehmen. geh

Johnny muss sich nämlich unerwartet um Jesse (Woody Norman), den neunjährigen Sohn seiner entfremdeten Schwester Viv (Gaby Hoffmann) – die beiden haben sich bezüglich des richtigen Umgangs mit der dementen, inzwischen verstorbenen Mutter zerstritten –, kümmern. Sie will ihrem psychisch kranken Exehemann, dem Musiker Paul (Scoot McNairy), in San Francisco zur Seite stehen. Also begibt sich der Reporter zu ihr nach Los Angeles, um sich ein paar Tage um den Jungen zu kümmern. Weil sich Vivs schwierige Mission jedoch unerwartet in die Länge zieht, beschließt Johnny, der unter Termindruck steht, den hochintelligenten Neffen einfach auf seinen Arbeitstrip mitzunehmen. . .

Eine einfache Story ohne viel dramatische Fallhöhe. Ein Beziehungsfilm der anderen Art. Um die Gespräche und Gedanken des „odd couple“ geht es, um die Annäherung der beiden, ums Ausloten ihrer (Werte-)Welten. Sehr reif ist der Bub – manchmal eine überaus renitente Nervensäge – für sein Alter, der den Onkel immer wieder aus der Reserve lockt, mit sehr persönlichen Fragen quält und zwingt, in sich zu gehen und offenbaren.

Sie albern herum, streiten, schmollen und versöhnen sich wieder. Man lernt was es heißt, Sorge- und Aufsichtspflicht zu haben, erinnert sich, wie es war Kind zu sein. Spielerisch wird zwischen den Zeitebenen gewechselt, Johnnys Vergangenheit und Gegenwart elegant montiert miteinander in Verbindung gesetzt. Das ist die eine, die persönliche Ebene.

Geräusche der Großstadt

Die andere ist universell. Das Kleine spiegelt das Große. Die Familie als Kernzelle der Gemeinschaft. Ob in New York, Los Angeles, Detroit oder New Orleans. Beim Road Trip lernt man im Vorübergehen die Vereinigten Staaten und ihre Bewohner kennen. In Bild und in Ton. Dank der atmosphärischen Schwarzweißaufnahmen von Kamerakönner Robbie Ryan („Marriage Story“) und des grandiosen Tondesigns, dem zentrale Bedeutung zukommt. Sichtbar gemacht durch Jesse, der mit Kopfhörern über den Ohren und Hilfe von Johnnys Rekorder Großstadtgeräusche einfängt. Dazwischen werden aus dem Off Buchpassagen eingelesen, Titel nebst Autor*In eingeblendet. Dokumentarisch ist der Stil, poetisch ohne je kunstgewerblerisch zu wirken. Gemeinsam wird gefrühstückt, durch belebte Straßen spaziert, Kneipen werden besucht, Pizzas verdrückt, Freunde getroffen. Alltag pur.

Sinnlich und intellektuell

Nichts wirklich Ungewöhnliches passiert, dennoch wird man förmlich in die Handlung hineingesogen. Sinnlich wie intellektuell. Was auch Verdienst von Joaquin Phoenix ist, der hier erstmals seit seinem Oscar-Gewinn als „Joker“ auf die Leinwand zurückgekehrt ist. Noch nie hat man den sonst auf finstere, verschlossene Charaktere spezialisierten Mimen so empathisch, so natürlich agieren sehen wie hier. Als ihm mindestens ebenbürtig erweist sich der im Film- und TV-Business erfahrene Woody Norman („Poldark“), der als emotional überforderter Naseweis brilliert, sich wie jedes Kind immer wieder erratisch und irrational verhält. Ein Wechselbad der Gefühle, eine ehrliche, einfühlsame und intime Studie über Kinder und Erwachsene die sich neugierig auf Augenhöhe begegnen.

