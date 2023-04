An der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe kommt es zu einem einschneidenden Wechsel an der Spitze: Nach 14 Jahren als Direktorin wird Pia Müller-Tamm, die 1963 in Ludwigshafen geboren wurde und zwischenzeitlich auch an der Mannheimer Kunsthalle gearbeitet hat, am Freitag in den Ruhestand verabschiedet. Dank ihrer hervorragenden fachlichen Expertise habe sich die promovierte Kunsthistorikerin in einem überaus hohen Maße für die Kunst im Land und für museale Belange engagiert, hob Kunstministerin Petra Olschowski (Grüne) in einer Pressemitteilung hervor. Zu den zentralen Projekten der Kunsthallen-Direktorin, die eine Schwester der ehemaligen Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Eva Lohse ist, gehöre auch die dringend notwendige Verbesserung der baulichen Situation des Museums.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Amtszeit von Müller-Tamm realisierte die Kunsthalle bedeutende Schauen, wie die Landesausstellungen „Hans Baldung Grien.heilig/unheilig“ oder „Die Meister-Sammlerin. Karoline Luise von Baden“. Nachfolger von Müller Tamm wird der Kunsthistoriker Frédéric Bußmann, derzeit Leiter der Kunstsammlungen Chemnitz. epd