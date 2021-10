Was wir für den Umgang mit Krisen wie dem Klimawandel lernen müssen

Von Uwe Rauschelbach

Erst Corona. Dann die Flut. Schließlich das afghanische Desaster. Zwischendurch ein Rückblick auf 9/11. Eine Katastrophe nach der anderen. Die Welt brennt, und das in vielen Teilen dieser Erde auch im wörtlichen Sinn. Ist das der normale Krisenmodus, mit dem offene demokratische Gesellschaften fremdeln, wie der Münchener Soziologe Armeni Nassehi im „Spiegel“ schreibt, oder haben die Krisen nicht vielmehr ein neues Niveau erreicht?

Krisen und Katastrophen sind Erscheinungen, mit denen auf dieser Erde täglich zu rechnen ist. In der Gestalt des schuldlos geplagten Hiob wird das Ausgeliefertsein an übergeordnete Mächte sinnfällig. Wurden Naturkatastrophen, Pest- und Hungersnöte oder Kriege vor Jahrhunderten wegen ihrer dramatischen Auswirkungen auf das individuelle Erleben noch global empfunden – die Sintflut als Weltereignis –, so ist der globale Charakter von Krisen mittlerweile konstitutiv. Der Sack Reis, der in China umfällt, kann woanders einen Orkan auslösen, wie die Provenienz eines Virus dokumentiert, das die ganze Welt im Klammergriff hat.

Bibelkundige werden sich in diesen Zeiten fragen, ob es mit diesem Planeten zu Ende geht, da noch nicht einmal mehr Verlass auf die Jahreszeiten ist. Sturzfluten im Sommer, Frühlingsgefühle im Winter – beruhte der jahreszeitliche Wechsel etwa nicht auf Gottes Zusage, die Erde zu erhalten? Haben wir es angesichts des Klimawandels also mit Boten einer erdgeschichtlichen Wende zu tun?

Mag der Klimawandel auch radikale Maßnahmen und Strategien erfordern, so sind diese grundsätzlich hinterfragbar – weshalb der Kritiker Gefahr läuft, als Leugner des Klimawandels verdächtigt zu werden. Und schon stehen sich Gruppierungen, die eigentlich das Gleiche wollen, als Kontrahenten gegenüber. Doch auch Maßnahmen gegen den Klimawandel müssen ausgehandelt werden. Diese demokratischen Prozesse abkürzen zu wollen, würde das demokratische System selbst einem erheblichen Belastungsdruck aussetzen.

Der Klimawandel ist da. Wir müssen unsere Lebensweise ändern. Dennoch liegt den Forderungen für einen radikalen Klimaschutz ein prekäres Verständnis von den Möglichkeiten menschlichen Handelns zugrunde. Es räumt dem Menschen gegenüber der Natur im Grunde genommen einen Rang ein, der ihm nicht gebührt. Ebenso wenig wie es ihm zusteht, über die Schöpfung zu herrschen, anstatt sie qua göttlichem Auftrag zu bewahren.

Muss als Reaktion auf den Klimawandel auch alles Menschenmögliche getan werden, so sind dem, was Menschen möglich ist, doch in jeder Hinsicht Grenzen gesetzt. Hatten Naturereignisse einst Ehrfurcht ausgelöst – wie Caspar David Friedrichs Bild „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“ zum Ausdruck bringt –, wird dem Menschen heute die Rolle eines omnipotenten Ökomanagers und -technokraten zuteil, in dessen Verfügungsgewalt es steht, die Natur wieder auf die richtige Spur zu setzen. Auf diese Weise aber geht etwas Wesentliches verloren, was sich mit dem Begriff der Ergebenheit beschreiben ließe.

Ergebenheit – man könnte mit dem Jenaer Soziologen Hartmut Rosa auch von einem Resonanzverhältnis sprechen – ist nicht mit einer Haltung der Untätigkeit und des Hinnehmens zu verwechseln. Sie beruht vielmehr auf einem Bewusstsein von den dimensionalen Unterschieden, die der Mensch in früheren Zeiten gegenüber der Natur empfunden haben muss. Diese Empfindung wurde von der modernen Erkenntnis abgelöst, dass menschliches Handeln in der Lage sei, der Natur zu schaden wie sie nunmehr zu reanimieren. Was dabei offenbar auf der Strecke bleibt, ist ein Gewahrwerden von Natur als ein eigendynamisches Geschehen, über das auch der Mensch nicht verfügen kann.

„Nur noch kurz die Welt retten“: Dieser Weg würde in die Irre führen, sollte sich der Mensch auch künftig als Maß aller Dinge verstehen. Sein Ziel einer intakten Beziehung zwischen sich und der Welt würde er verfehlen. Davor schützten ihn auch die besten Absichten nicht.