Was hinter Aktion "Mannheim liest ein Buch" steckt

Es sei „Deutschlands wunderbarstes und sinnvollstes Lesefest!“, attestierte „Die Zeit“ dieser Aktion – allerdings ihrer Frankfurter Ausgabe. Nun heißt es auch in Mannheim „Eine Stadt liest ein Buch“, und dieses Buch ist die „Beschreibung einer Krabbenwanderung“ von Karosh Taha – ein Roman, in dem die junge, aus dem Nordirak stammende Taha rauschhaft und witzig von kurdischen Immigranten in

...