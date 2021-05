Was geht live am langen Feiertagswochenende fürs Wohnzimmer

Digitaler Filmstammtisch

Mannheim. Im virtuellen Filmstammtisch des Cinema Quadrat geht es am Donnerstag, 13. Mai, 19.30 Uhr, um David Leans Filmdrama „Begegnung“ aus dem Jahr 1945. Der Film des Regisseurs, der vor allem durch die Leinwandepen „Lawrence von Arabien“ und „Doktor Schiwago“ bekannt wurde, gilt als dessen erstes Meisterwerk. Das Melodram thematisiert die Bitterkeit und Monotonie des Alltags, aber auch die Zartheit der Liebe. Robert Hörr wird nach einer Mitteilung des Kinos den Austausch über den Film moderieren. Der Film könne in der Arte-Mediathek gesichtet werden. Informationen und Anmeldung hier.

Haydn-Quartette im Fokus

Heidelberg. Joseph Haydns „Kaiserquartett“ und op. 76 stehen am Sonntag, 16. Mai, ab 11 Uhr im Mittelpunkt der Reihe „Musical Sunday“ am Deutsch-Amerikanischen Institut Heidelberg. Mit Timo Jouko Herrmann, Gastdirigent der Heidelberger Sinfoniker, und Romanautor Marcus Imbsweiler diskutieren zwei KlassikEnthusiasten mit ganz eigenem sprachlichen Zugang zu Musik das zentrale Werk Haydns. Die Veranstaltung findet im kostenfreien Audio-Livestream als Podcast und bei YouTube statt.

Erst Stimme, dann Saxofon

Mannheim. „Die neue Stimme des deutschen Jazz“ hat Club-Chef Thomas Siffling am Freitag, 14. Mai, 20 Uhr, zum Live-Streaming-Konzert ins Mannheimer Ella & Louis eingeladen: Kim Hofmann. Die Absolventin der Musikhochschule interpretiert sanft und kraftvoll Jazz, Soul oder Rhythm & Blues. Ihre Band ist mit Gitarrist Werner Acker, Bassist Basti Schiller und Herbert Wachter am Schlagzeug hochkarätig besetzt. Karten ab 18 Euro gibt es drei Tage lang unter www.ellalouis.online. Das gilt auch für das Montagskonzert mit dem von New-Orleans-Funk geprägten „Henry III.“-Programm der in Mannheim ausgebildeten Saxofonistin Nicole Johänntgen. Sie spielt mit Lukas Wyss (Posaune), Steven Glenn (Sousaphon) und Clemens Kuratle (Drums).

„Der Fremde“ im Buchclub

Mannheim. Die Opernsparte des Nationaltheaters lädt zu einem virtuellen Buchclub zu Camus‘ „Der Fremde“ ein. Am Samstag, 15. Mai, 19.30 Uhr, wird es um den Roman und die sechs Finalteams des Kompositionswettbewerbs gehen. Als Special Guest mit dabei ist der Bassist und Faustpreisträger Patrick Zielke aus dem Opernensemble. Er wird erzählen, wie er sich als Sänger ganz persönlich Neuer Musik nähert und einen Einblick in die bisherige Probenarbeit geben.

Spielen im Zeitraumexit

Mannheim. „Das Leben Spielen“ von Janet Grau ist als lebensgroße Spiel-Installation bei Zeitraumexit aufgebaut. Das Künstlerhaus lädt zu einer pandemisch-korrekten Möglichkeit, das Spiel digital mit den Künstlern zu spielen – oder auch zuschauend teilzunehmen. Wer am Freitag, 14. Mai, oder am Sonntag, 16. Mai, „das Leben spielen“ will, kann sich unter Nennung des Wunschdatums bei Zeitraumexit anmelden. E-Mail an lilly.schott@zeitraumexit.de genügt.