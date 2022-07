Warum Pearl Jam Konzert in Wien kurzfristig absagte

Wien. Die US-Rockband Pearl Jam hat ein für Mittwoch (20.7.) geplantes Konzert in Österreichs Hauptstadt Wien kurzfristig abgesagt.

Frontmann Eddie Vedder (57) kämpfe wegen extremer Wetterbedingungen sowie Rauch von Waldbränden bei einem vorhergehenden Auftritt in Frankreich mit Stimmproblemen, hieß es in einer Mitteilung, welche die Band am Mittwochabend in den sozialen Netzwerken verbreitete.

Mitteilung auf Twitter

Infos zur Show in Paris

