Wahrlich unverzagt

„Unverzagtheit“ lautet der etwas sperrige Titel des letzten Konzerts, das die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in dieser Spielzeit im Mannheimer Rosengarten gab. Und in der Tat braucht es eine Menge Unverzagtheit, um sich ohne Schutzmaßnahmen in einen randvollen Saal zu setzen.

Eigentlich war der Titel ja auf die ungewöhnliche Programm-Zusammenstellung gemünzt: Allzu viel haben etwa Johann Strauß’ „Zigeunerbaron“-Ouvertüre und Wolfgang Rihm nicht miteinander zu tun – wenn man mal von Rihms gelegentlicher Hinwendung zur leichteren Muse absieht, er schrieb auch viele Walzer. Sein „Lichtes Spiel“, für Anne-Sophie Mutter 2009 komponiert und uraufgeführt von Michael Francis, der auch den Abend im Rosengarten leitete, ist ein meist im Piano-Bereich angesiedeltes „Sommerstück“ (so der Untertitel) für Violine und kleines Orchester, wobei die Solostimme oft aufs Engste mit dem Orchester verwoben ist und sich nur gelegentlich als schmeichlerische Kantilene verselbstständigt – eine ausgezeichnete Gelegenheit für die chinesische Geigerin Tianwa Yang, ihre lyrischen Qualitäten unter Beweis zu stellen.

Höchste Konzentration nötig

Ganz anders die Anforderungen in der folgenden, an die Zigeunermusik-Tradition von Brahms oder Liszt anknüpfende „Tzigane“ von Maurice Ravel, die schon im Programm sehr zu Recht als Virtuosenstück bezeichnet wird. Das ist sie wirklich, schon in der langen Solo-Einleitung hat Ravel keine geigerische Schwierigkeit ausgelassen. Tianwa Yang war auch den absurdesten Kabinettstückchen mit geradezu beängstigender Leichtigkeit gewachsen. Der denkbar größte Gegensatz dazu in der Zugabe, einem verinnerlicht, vergeistigt und ganz und gar unzirzensisch gespielten Andante aus Bachs zweiter Solosonate a-Moll.

Die Ouvertüre zum „Zigeunerbaron“ kann auch als Studie zum Thema Rubato verstanden werden. Wie gut und effektiv Michael Francis mit seinem Orchester zusammenarbeitet, zeigte sich nicht zuletzt an den absolut organischen und einheitlichen Veränderungen von Tempo und musikalischem Charakter. Diese Fähigkeit braucht man auch bei Johannes Brahms’ vierter Sinfonie, einem riesigen Klotz, dem man erst einmal so viel schwebende Leichtigkeit abgewinnen muss, wie Michael Francis das tut. Denn eigentlich geht das nicht: Ein Höchstmaß an Durchsichtigkeit hinzukriegen sogar im Finalsatz dieser Sinfonie, der in seiner Verschränkung von Passacaglia-Form und Sonatensatz eine kaum durchschaubare kompositorischer Dichte erreicht und von den Beteiligten – auch von den Zuhörern – allerhöchste Konzentration erfordert.