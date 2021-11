Gerade hat Michael Patrick Kelly sein fünftes Album „B.o.a.t.s“ veröffentlicht, nun kündigt er eine Tour an. Elf Konzerte gibt er 2022 in Deutschland und macht auch Halt in Mannheim: Am Dienstag, 27. September, 20 Uhr, ist er in der SAP Arena zu sehen. Zwei Tage vorher spielt er in der Frankfurter Festhalle. Als Mitglied der Kelly Family hatte der irisch-amerikanische Sänger schon mit 18 Jahren Welthits wie „An Angel“ geschrieben und mehr als 20 Millionen Alben verkauft. Nach einer sechs Jahre langen Pause in einem französischen Kloster kehrte er solo ins Musikgeschäft zurück. Die 15 Lieder auf „B.o.a.t.s“ – die Initialen stehen für „Based On A True Story“ – beruhen auf seinen Erlebnissen als Teenie-Schwarm, Mönch, Rockstar. Der Vorverkauf startet heute exklusiv auf eventim.de, 10 Uhr. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1