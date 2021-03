  Vorverkauf für Mannheim-Konzert von Wolfgang Niedecken gestartet

Mannheim. Der Vorverkauf für das Konzert von Wolfgang Niedecken im Mannheimer Rosengarten ist an diesem MIttwoch angelaufen. Wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte, gibt es ab sofort Tickets für das Konzert im Rahmen der "Schlieeelich unendlich"-Tournee über Eventim sowie ab Freitag, 26. März an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Niedecken kommt mit seiner Band BAP am 5. November 2022 in den Rosengarten. Bereits zwei Tage vorher, am 3. November, plant Niedecken eine Konzert in der Frankfurter Jahrhunderthalle.