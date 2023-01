Vorverkauf für Festspiele gut angelaufen

Die Bad Hersfelder Festspiele dürften in diesem Sommer wieder Tausende Theaterfreunde aus Hessen und ganz Deutschland anziehen. „Der Kartenvorverkauf läuft bisher gut, sogar besser als im Vorjahr“, sagte eine Sprecherin der Festspiele der Deutschen Presse-Agentur. „Das sind schöne Nachrichten, wir freuen uns darüber, zumal das in Krisenzeiten nicht selbstverständlich ist. Wir hoffen, dass der Trend weiter anhält. Er zeigt, dass das Programm angenommen wird.“

Zur Eröffnung der Festspiele bekommen die Zuschauer am 30. Juni den Shakespeare-Klassiker „König Lear“ in der Bad Hersfelder Stiftsruine zu sehen. Regie führt Tina Lanik, die bereits im Burgtheater in Wien und am Münchner Residenztheater inszenierte.

Auch auf prominente Schauspieler in einigen Rollen kann sich das Publikum freuen, Namen sind bisher aber noch nicht bekannt. Zu den musikalischen Höhepunkten der 72. Festspiel-Saison gehören die Rockoper „Jesus Christ Superstar“ (Premiere 1. Juli 2023) und „Die Rache der Fledermaus“ (ab 11. August), eine witzig-schräge Version der berühmten Operette von Johann Strauss. Für Kinder spukt ab 7. Juli 2023 „Das kleine Gespenst“ durch die Stiftsruine. dpa