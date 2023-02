Vortrag von Klaus Schirdewahn

Klaus Schirdewahn, Mannheimer Schwulen-Aktivist und Leiter der Gruppe Gay and Grey, wird am Mittwoch, 8. Februar, vor der Vorführung des Dokumentarfilms „Das Ende des Schweigens“ im Cinema Quadrat einleitende Worte sprechen. Das hat das Mannheimer Kino mitgeteilt. Schirdewahn war aufgrund des Paragrafen 175 wegen einer homosexuellen Beziehung verurteilt worden und galt bis vor fünf Jahren als vorbestraft. Paragraf 175 war in der NS-Zeit verschärft worden und galt in dieser Form bis 1969.

Der Film „Das Ende des Schweigens“, der im Rahmen der 27. Schwulen Filmtage im Cinema Quadrat läuft, behandelt in Interviews und Spielszenen die Frankfurter Homosexuellenprozesse von 1950/51, die den Beginn der juristischen Anwendung des berüchtigten, längst als homophob geltenden Gesetzes in der Bundesrepublik markierten. Die Schwulen Filmtage haben am Donnerstag begonnen und laufen bis 8. Februar im Kino in K 1. tog