Vorstellungen entfallen

Die für Samstag und Sonntag, 19. und 20. März, angekündigten Vorstellungen von „Keine Stille außer der des Windes“ im Studio Werkhaus entfallen. Wie das Nationaltheater Mannheim mitteilt, gibt es keine Ersatztermine für die Aufführungen. Grund für die Absage sei eine Erkrankung im Ensemble. Bereits gekaufte Karten werden storniert und automatisch erstattet. Falls keine Bankverbindung hinterlegt ist, so heißt es in der Mitteilung, nimmt die Theaterkasse Kontakt zu den Karteninhaberinnen und -inhabern auf. Sidney Corbetts Kammeroper hatte am Sonntag, 6. März, in der Regie von Pia Partum und unter musikalischer Leitung von Elias Corrinth Premiere gefeiert. red

Info: Mehr Informationen unter nationaltheater-mannheim.de