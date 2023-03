Vor Konzert in Mannheim: Oded Tzur erklärt, warum aus Irael so viel guter Jazz kommt

Mannheim. Das Quartett des israelischen Tenorsaxofonisten Oded Tzur begeistert weltweit Kritiker wie Publikum. Wegen der spirituellen Kraft seiner Musik wird es sogar mit dem John Coltrane Quartett verglichen. Und Tzurs aktuelles Album „Isabela“ klingt tatsächlich wie eine Fortsetzung des legendären „A Love Supreme“. Am Mittwoch, 29. März, 20 Uhr, ist Tzur mit seiner fabelhaften Band um den „neuen Keith Jarrett“ Nitai Hershkovits in der Alten Feuerwache Mannheim zu Gast. Im Telefoninterview spricht Tzur über seine Musik.

Herr Tzur, Sie gehören zu einer Gruppe exzellenter israelischer Jazzmusiker wie Avishai Cohen, Yonathan Avishai oder Yaron Herman, die seit Beginn des 21. Jahrhunderts auf die Jazzszene drängen. Wie erklären Sie sich diese Fülle musikalischer Qualität?

Oded Tzur: Ich weiß nicht, ob ich darauf eine Antwort geben kann. Aber weil Jazz mit Improvisation verbunden ist und das auch für das Leben in Israel gilt, könnte es damit zum tun haben. Wenn du an einem Ort wie Israel lebst, wo du deine Erfindungsgabe und Kreativität in deinem Alltagsleben gebrauchen musst, kann das Qualitäten in dir freisetzen, die dich zu einem guten Jazzmusiker werden lassen könnte.

Israel ist ein Land, das permanent von Gewalt bedroht ist. Wollen Sie in Ihrer Musik eine Art positiven Gegenentwurf zu dieser Bedrohungslage zu erschaffen?

Tzur: Ich glaube, das ist so. Wenn du in einer Konfliktzone lebst - und es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass beide Parteien darunter zu leiden haben, die Palästinenser noch stärker -, dann nimmst du bestimmte Dinge nicht als gegeben hin. Das erzeugt die Dringlichkeit, inneren Frieden zu finden. Ich für mich erreiche das durch Musik.

Was weckte als Israeli Ihr Interesse an indischer Musik?

Tzur: Das kommt vielleicht daher, dass diese Musik eine Art von Meditation ist, die mit den Erfahrungen des Lebens zu tun hat. Sie besitzt eine Qualität, die universell ist.

Fühlen Sie sich als Jazzmusiker einer Tradition zugehörig, die von Musikern wie John Coltrane und Charles Lloyd geprägt wurde, die ja auch indische Einflüsse verarbeiteten?

Tzur: Ich fühle mich definitiv in der Tradition von John Coltrane. Er hat den Weg zur indischen klassischen Musik gewiesen, er hat ja sogar einen seiner Söhne nach dem Sitarspieler Ravi Shankar benannt. Und er hat sich gefragt, ob Musik der Unterhaltung dienen soll, oder etwas sein soll, das mit Gebet und Meditation zu tun hat.

Würden Sie sich selbst als religiösen oder spirituellen Menschen bezeichnen?

Tzur: Ja, ich folge einer religiösen Lebensweise mit täglichen Ritualen. Und die Musik ist eine Erweiterung dessen. Aber ich praktiziere keine organisierte Religion. Ich habe meine eigene Form von Glauben gefunden, die ich aber nicht mit einer bestimmten Art von Religion benennen kann. Dadurch hat sich meine Musik sehr stark verändert. Sie ist Teil eines Systems geworden, das versucht, die Natur des Lebens zu verstehen. Meditation ist zu einer Quelle meiner Musik geworden.

Wie reagiert das Publikum auf die Spiritualität Ihrer Musik?

Tzur: Generell ist es so: Wenn du als Mensch einen Weg findest, dich mit dem zu verbinden, was der Ursprung jeglicher Musik ist, dann wird das Publikum ebenfalls damit verbunden. Das ist es, was du als Musiker lernst: Wenn du als junger Musiker beginnst, denkst du, du müsstest dem Publikum entgegenkommen, ihm die Hand reichen, und dann würde es dir ebenfalls die Hand reichen, und das wäre dann die Verbindung. Aber als gereifter Musiker verstehst du, dass du etwas in dir selbst entdecken musst, und wenn du das schaffst, dann wirst du merken, dass dein Publikum sich auch mit dieser Kraft verbinden wird. Denn Musik ist eine kollektive Meditation.

Ihre Musik ist aber auch sehr erdverbunden, fast verführerisch. Das ganze Album „Isabela“ ist ja eine Liebeserklärung an Ihre Frau…. Also schließen sich Sinnlichkeit und Spiritualität in Ihrer Musik nicht aus?

Tzur: Ja (lacht), das stimmt. Das Album ist eine Suite, die meiner Frau gewidmet ist. Es ist die andere Seite der gleichen Sache. In der indischen klassischen Musik besitzt jede Raga eine Persönlichkeit. Als indischer Musiker musst du sie zum Leben erwecken. Trotz ihrer abstrakten Qualität muss sie im Raum stehen und ihre Persönlichkeit spürbar werden. Ich versuchte, diese Idee aufzugreifen und meine ganz eigene Raga zu komponieren, die die Persönlichkeit meiner Frau verkörpert. Es ist ein musikalisches Porträt in Klängen. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Denn eine Person kann so viele Facetten aufweisen, die du alle berücksichtigen musst. Auf diesem Album sind alle Songs Teil eines größeren Ganzen, die auf der Raga basieren, die „Isabela“ heißt.

Was hat es mit dem Titel „The Lion Turtle“ auf sich?

Tzur: Das ist ein Stück über meine Frau, wie ich sie mir in der Zukunft vorstelle, wenn sie noch mehr weiß und noch stärker ist als heute (lacht). Es ist inspiriert von der Figur des wunderbaren Kinder-Cartoons „Avatar Of The Last Airbender“. Es ist ein Fabelwesen, von dem alle zunächst denken, es sei eine Insel, weil es so ein riesiges Wesen ist. Doch dann stellt sich heraus, dass es eine mystische Figur ist, die halb Löwe, halb Schildkröte ist und den Protagonisten der Geschichte die Antworten auf die schwierigsten Fragen gibt.

Wie hat Ihrer Frau das Album gefallen?

Tzur: (lacht) Sie hat es sehr gemocht. Ich hatte echt Glück. Stellen Sie sich vor, ich hätte ein Album für meine Frau gemacht, und es hätte ihr nicht gefallen.

Ist sie auch eine Musikerin oder Künstlerin?

Tzur: Nein, sie ist auf dem Gebiet der Menschenrechte aktiv und für die Vereinten Nationen tätig, vor allem bei Unicef. Sie ist keine Künstlerin, aber auf dem Gebiet aktiv, um das es in allen Kunstformen geht.

Auffallend ist die Kürze und Dichte des Albums, das die klassische LP-Länge von knapp 36 Minuten aufweist War das geplant oder hat sich das so ergeben?

Tzur: Meine Intention ist es, immer all das, was es zu sagen gibt, mit den wenigsten Tönen auszudrücken. Ich hatte aber nicht den Plan, das Album kurz oder lang werden zu lassen. Es sollte nur aufrichtig sein. Es hat sich einfach ergeben, dass dies in der gebotenen Zeit passierte. Darauf kam es mir aber nicht an. Wichtig ist für mich, was ich als Zuhörer in einer Zeitspanne erlebe und ob es mich berührt. Oft bemerke ich gar nicht, wie lange sowas dauert.

Aber live kann diese Suite doch länger dauern?

Tzur: In der Kunst macht es immer einen Unterschied, ob ich etwas erforsche oder ob ich es für die Ewigkeit dokumentiere. Wenn ich sage: Das ist es, was ich auf diesem Album festhalten möchte, weil ich voll und ganz dahinter stehe und weil es mich repräsentiert, dann ist das fast etwas Heiliges, denn diese Töne auf dem Album werden für immer existieren. Wenn du auf der Bühne experimentierst, ist das etwas ganz anderes, weil du da sicherstellen willst, alles zu erforschen, was du im Sinn hast.

Jedes Mitglied Ihrer Band bekommt viel Freiraum und treibt die Musik in eine andere, ungeahnte Richtung. Leiten Sie Ihre Gruppe ohne jegliche Hierarchie?

Tzur: Ich hoffe, dass ich das tue.

Was mich an Ihrer Gruppe besonders fasziniert, ist ihre Universalität: Sie bringen das asiatisch-orientalische Element ins Spiel, ihr Pianist Nitai Hershkovits steuert die klassische europäische Tradition bei, von Bach bis Chopin und Debussy, der Bassist Petros Klampanis den swing des Jazz, und Drummer Jonathan Blake lässt den polyrhythmischen Reichtum afroamerikanischer Rhythmen einfließen. War es Ihre Intention, ein derartige Gruppe zu bilden?

Tzur: Ja, das ist richtig. Aber ich denke, es war beabsichtigt in dem Sinne, dass ich all dies nicht gebremst habe. Ich habe nicht gesagt: Jeder, der mit mir spielt, muss über indische Ragas bescheid wissen. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich zog nach New York, weil ich herausfinden wollte, was der Stand der Musik im 21. Jahrhundert ist. Wohlgemerkt: Musik generell - nicht diese oder jene Art von Musik. Als ich Jonathan Blake in die Band aufnahm, hat er sie um diese kraftvolle rhythmische Qualität bereichert, die ihr so viel Schönheit hinzufügte. Also das war nicht geplant, aber dass dies passierte, hat mit der Musik und ihrem Charakter zu tun.

Und wo fanden Sie diesen fantastischen Pianisten, der für mich das Zeug hat, der neue Keith Jarrett zu werden?

Tzur: Er ist wirklich unglaublich. Ich hatte von ihm in Israel gehört, aber wir haben nie miteinander gespielt. Wir trafen uns, als er nach New York kam, wir musizierten zusammen und mit der Zeit wurde er Mitglied der Band.

Wie hat Manfred Eicher von ECM die Musik geprägt, als Produzent ist er ja eine Legende?

Tzur: Er hat die Musik nicht geformt, die Musik war schon fertig strukturiert, aber Manfred ist ein Genie, ich bewundere ihn. Wie er Musik hört, ist sehr tiefgreifend. Ich fühle mich sehr geehrt, bei ECM zu sein, weil Manfred an die Dinge glaubt, die heilig sind in der Musik. Mit ihm in einem Raum zu sein und zu wissen, das wir beide die gleichen Ansichten über Wahrheit, Ehrlichkeit und Schönheit haben, das macht es sehr einfach, etwas gemeinsam zu erschaffen.