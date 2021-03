Wegen der Pandemie ist die Party-Nacht geplatzt: Im Ballsaal des Beverly Hilton Hotels, wo in der Globe-Nacht Korken fliegen und sich Stars tummeln, saß diesmal ein kleineres Live-Publikum – mit Schutzmasken. Der Verband der Auslandspresse hatte zur 78. Preisgala Krankenschwestern und andere Helfer in der Corona-Krise eingeladen.

AdUnit urban-intext1

Ausgelassener Starrummel ade! Das Stimmungsbarometer bei Hollywoods erster großen Trophäen-Show der Saison zeigte Tiefgang an. Der Top-Globe für das beste Drama ging an einen Film, der die verletzte Seele Amerikas aufzeigt. „Nomadland“ von Chloé Zhao erzählt die Geschichte einer Witwe, die als Nomadin durch die USA zieht, von Frances McDormand lebensnah gespielt. Zhao holte für den Film auch die Regie-Trophäe, erst als zweite Frau in der Globe-Geschichte: Barbra Streisand war mit „Yentl“ (1984) bis jetzt die einzige Regie-Gewinnerin.

Auch in der Komödien-Sparte belohnten die Juroren einen Film, der die politische Realität Amerikas ins Visier nimmt. Für die bissige Gesellschaftssatire „Borat Subsequent Moviefilm“ (deutsch: Borat Anschluss Moviefilm) zog Sacha Baron Cohen durch die USA, mischte sich unter Anhänger von Donald Trump und geriet in brenzlige Situationen.

Er wolle seiner Crew danken, die bei den Dreharbeiten viel riskiert hätte, sagte der Brite, der auch den Globe als bester Hauptdarsteller in einer Komödie gewann. Sie wollten den Film unbedingt vor den Präsidentschaftswahlen herausbringen, „um die Gefahren von Lügen, Hass, Verschwörungen und die Macht von Wahrheit, Mitgefühl und Demokratie“ zu zeigen.

Kritik an Juryzusammensetzung

AdUnit urban-intext2

Die Globe-Nacht bot intime und witzige Einblicke in die eigenen vier Wände der Stars, samt Kindern und Haustieren. Kate Hudson hatte ihre Großfamilie an der Seite, darunter Mutter Goldie Hawn.

Die zwölfjährige Helena Zengel hatte sich mit schwarzer Jacke und Hut herausgeputzt. Für die Schülerin kam der spannende Moment gegen vier Uhr, in einer Schalte aus einem Berliner Hotel. Der Nachwuchsstar aus dem Western „Neues aus der Welt“ ging leer aus. Jodie Foster holte den Globe als beste Nebendarstellerin in dem Polit-Thriller „The Mauritanian“. Foster hatte es sich mit Ehefrau Alexandra Hedison und Hund Ziggy auf einem Sofa bequem gemacht. „Das waren die besten Globes aller Zeiten, man konnte Zuhause sein, aber es fühlte sich trotzdem total echt an.“

AdUnit urban-intext3

Und Zengel? Die hat die Nacht gut verkraftet. „Ich freue mich für Jodie Foster, die Nominierung ist schon der Preis“, sagte sie am Montag. Auf die Frage, wie es ihr gehe, antwortete sie: „Na super, wie soll’s mir gehen, ich bin ausgeschlafen, hab mich gefreut, dass ich dabei sein durfte.“

AdUnit urban-intext4

Ihr Drehpartner Tom Hanks habe sich nach der Verleihung bei ihr gemeldet: „Er hat mir geschrieben und zur Nominierung gratuliert und er hofft, dass ich einen schönen Abend hatte, und dass er mich lieb hat.“ Über neue Projekte könne sie nicht sprechen, „aber ich kann euch versprechen, dass ihr Neues von mir hören werdet“, kündigte Zengel an.

Im Vorfeld hatte es Kritik an den Globes und der Hollywood Foreign Press Association HFPA gegeben. Der Zusammenschluss von ausländischen Journalisten hat nur etwa 90 Mitglieder, und die „Los Angeles Times“ hatte die Kritik neu aufleben lassen.

Drei Afroamerikaner geehrt

Natürlich sei eine solche Preisverleihung im Grunde eine „alberne“ Sache, sagte Moderatorin Tina Fey zum Auftakt. „Aber auch bei albernen Sachen ist Repräsentation wichtig. Stoßen wir darauf an, dass sie das bald ändern.“ Im Laufe der Show räumten Jury-Vertreter das Versäumnis ein. „Wir müssen künftig schwarze Journalisten in unsere Organisation aufnehmen“, erklärte etwa Helen Hoehne.

Ein gutes Vorzeichen gab es schon – drei Afroamerikaner gewannen wichtige Preise. Chadwick Boseman wurde nach seinem Tod für „Ma Rainey’s Black Bottom“ als bester Schauspieler in einem Drama ausgezeichnet, Andra Day, die in „The United States vs. Billie Holiday“ Sängerin Billie Holiday verkörpert, zur besten Drama-Darstellerin gekürt. Daniel Kaluuya („Judas and the Black Messiah“) holte den Globe als bester Nebendarsteller. dpa