  Von der Kirche in den Tempel

Die Frage, ob ich „Kultur brauche“, erscheint mir als Theaterkritiker und Kulturjournalist, nun ja, relativ „Banane“, wie man neudeutsch und gänzlich feuilletonunverdächtig sagt. Ich brauche Kultur nämlich nicht nur privat. In Theaterkritiken, Glossen, Kommentaren, den sogenannten „Meinungstexten“ und eben besonders in dieser Kolumne lässt man tief blicken in Biografie und Seelenleben. Möchte ich vor Ihnen ausbreiten, woraus mir Theater, Literatur, Musik, Tanz und Kunst herausgeholfen haben? Wovor sie mich gerettet, wozu verführt haben, mit ihrer heiteren wie finsteren Macht aus Suggestion und Fantasie? Eigentlich nicht. Kollegen haben es getan, sind hier mit starken Texten vorausgegangen, was es nicht einfacher macht, nur, weil als Mitglied der Kulturredaktion nun die Reihe an mir ist.

Kultur als Überlebenselixier, als weihevolle Idee mit sakraler Aura, als guter Geist zum schwachen Fleisch, als Schmierfett der Gesellschaftskette, als Metaebene der demokratischen Meinungsfindung, als Fugenkitt, Glück, Opium, Utopie? Alles richtig. Aber ich brauche Kultur: Sind die Theater zu, bin ich in Kurzarbeit – oder arbeitslos. Schlimmer noch: Interessiert sich niemand mehr für Kultur, bin ich auch sinnlos. Also bin ich bei der Kunst abhängig beschäftigt.

Sie war immer da. Als Glaube an das Schöne, Wahre und Gute. Die Kultur, nun offenbare ich doch, kam aus dem Gottesdienst. Als biblische Weltliteratur wurde sie mir mit Orgelspiel, Kinderchor, Gesang und erhabener Architektur zur Hochkultur und erhob das Herz. Theater kommt aus antiken Gottesdiensten. Als private Sozialisationsquelle gebührt ihr also kein Originalitätspreis. Zumal Bacchanale und Dionysien in Mannheims protestantischen Vorortgemeinden weniger orgiastisch ausfallen als bei den alten Griechen.

Nach und nach traten besagte Künste einzeln aus der Kirche hinüber in den bürgerlichen Kunsttempel: Mein erster Nationaltheaterbesuch war 1970 die Premiere der alten Mannheimer „Hänsel und Gretel“-Inszenierung. Wir mussten früher raus, weil mir die herabschreitenden Engel (!) Angst machten und ich gegen Ende zur Erheiterung mancher, aber nicht meiner Mutter und Tante, immer entsetzter schrie: „Die Oma brennt!“ Ich war knapp vier. Heute fürchte ich auf der Bühne anderes. Alleinunterhalter, Eichhörnchen und Tiger. Sie kommen dort gar nicht so selten vor, wenn man als Schauspielkritiker hingeht. Acht oder neun, jedenfalls einstellig war ich beim ersten Mannheimer „Parsifal“, mit der damals doch – oder noch – nicht verbrannten Oma. Wie ich das ausgehalten habe, frage ich mich heute. Versaut fürs Leben. Wagner ist mein Fußball, mein Motorrad, meine, was weiß ich, jedenfalls: „unbewusst – höchste Lust“.

Das Sprechen geriet bald in den Vordergrund: Schiller und Shakespeare, laut rezitiert in der Badewanne. Trotz diverser akademischer Gesamtausgaben sind die vergilbten und gewellten Reclam-Hefte mein eigentlicher Schatz. Spät, mit Mitte zwanzig: Tanz, nicht nur Ballett kommen hinzu. Da fiel im fünften Akt der Vorhang für Juristerei, Verwaltungsrecht und Repetitorium. Applaus gab es keinen, zumindest nicht im Elternhaus. Ob als Pflegekraft oder Schreibkraft: Von Applaus kann man nicht leben. Von Kultur schon.

Mitglieder der Redaktion schreiben samstags, warum Kultur für sie relevant ist. Folge 5: Ralf-Carl Langhals