  Von der Banalität bis zum Suizid: Nationaltheater Mannheim zeigt Fräulein Else als Instagram-Livestream

Fräulein Elses Instagram-Profil sieht so aus, als könnte es von einer ganz normalen 19-Jährigen im Jahr 2021 sein: Outfitfotos, Selfies, kluge feministische Sprüche, die davon zeugen, dass sie viel über sich selbst nachdenkt. Wäre da nicht der Link zur Website des Nationaltheaters: Er verrät, dass man sich hier schon mitten drin in einer Inszenierung befindet. Die eigentliche Theateraufführung fand jedoch als Livestream statt, ebenfalls über das soziale Netzwerk Instagram. Zwei Mal wird es am Wochenende aufgeführt: Diese Rezension behandelt die Vorstellung vom Samstag, eine weitere ist am heutigen Sonntag um 18 Uhr, auf dem Instagram-Kanal @fraeulein_else_.

Typische Teenager-Gedanken

Fräulein Else weist uns am Anfang des Livestreams darauf hin, dass sie noch wartet, bis alle ihre Freunde den Weg in den digitalen Zuschauerraum finden. Die junge Frau trägt rosa Hausschuhe und einen blauen Morgenmantel. Ein sogenannter Filter, Wolken und eine Schlafmaske, liegt über dem Originalbild: Die technischen Möglichkeiten Instagrams werden ausgeschöpft. Else begrüßt ihre Freunde und Freundinnen unter den Zuschauern, die nach und nach eintreffen. Es wird klar: Einige Zuschauer sind an der Inszenierung beteiligt. Prompt kommentieren sie Fragen à la: „Schnecke, wo bist du?“oder „Was machst du?“

Und Else fängt an, von ihrem Wellnesshotelaufenthalt zu erzählen, so banal, wie er nun mal ist. Ganz Teenagerin, fragt sie sich, ob Paul und Sissi etwa zusammen sind, und welches Kleid sie zum Diner tragen soll. Zunächst wirkt Fräulein Else fast gänzlich im 21. Jahrhundert angekommen, doch dann spricht sie immer öfter weitgehend den Originaltext der Novelle - was die zuvor etablierte Immersion jäh zerwirft. Auch einen Express-Brief erwähnt sie. Lust, ihn zu öffnen, hat Else erst mal nicht: Sie könnte den Zuschauern ja mal ihr Hotelzimmer zeigen? Und so richtet sie die Kamera auf das „hochwertige Bett“ und die auch sonst „dekadente“ Einrichtung - so als wäre sie eine Influencerin, die unterschwellig Werbung für ihr Hotel machen will.

Die Zuschauer bekräftigen und kritisieren, was Else erzählt. Ein Nutzer schreibt unverblümt: „Da fehlt mir der intellektuelle Zugang zu.“ Da alle kommentieren können, ist nicht hundertprozentig ersichtlich, ob ein normaler oder der Inszenierung zugehöriger Zuschauer diesen Verweis auf Hape Kerkelings Satire „Hurz“ gebracht hat.

Länger verstecken kann Else sich vor ihrem Schicksal jedoch nicht: Kekse kauend liest sie den Brief ihrer Mutter, in dem diese sie bittet, den reichen Kunsthändler Dorsday um Geld anzupumpen. Denn Elses Vater hat Mündelgelder veruntreut - wenn er nicht 30 000 auftreiben kann, landet er im Zuchthaus. Nach kurzer Überlegung beschließt Else, sich aufzudonnern und den älteren Herrn wirklich um das Geld zu bitten, als wäre es ganz selbstverständlich. Doch sie ahnt Böses: Sie weiß, dass Dorsday ihr unverhohlen in den Ausschnitt gucken wird. Während Else sich umzieht und schminkt, läuft Hip-Hop-Musik, dabei sinniert sie über die Männer in ihrem Umfeld - und ihre Zukunft: Auch als „Luder“, dem nicht nur der Ehemann genügt, imaginiert sie sich.

Nach einer kurzen Pause sieht man die junge Frau aufgelöst und verzweifelt im Mannheimer Hafenviertel, Stimmen von vorbeilaufenden Passanten im Hintergrund. „Zu jedem anderen würde ich gehen aber nicht zu Dorsday“, klagt Else; denn jener stellt eine Bedingung für das Geld: Sie nackt zu sehen. Else überlegt hin und her, was sie tun soll, legt sich dabei sogar auf die Straße. Immer stärker zieht sie Suizid in Betracht, stellt sich vor, wie sie aufgebahrt im Sarg liegt und wie die feine Gesellschaft darüber sprechen wird. Aber auch von ihrer schönen Zukunft, die sie wegwerfen will, träumt sie. Dann die entscheidende Idee: Nicht nur Dorsday, sondern alle sollen sie nackt sehen, dann nimmt sie Schlafmittel Veronal.

Stück wirkt intensiv nach

Wieder im Innenraum folgt ein harter Schnitt, einen farblosen BH tragend sagt Else: „Nein Dorsday, ich bin nicht ihre Sklavin.“ Die Livestream-Zuschauer bemerken gar nicht, dass Else das Veronal einwirft. Die Traumsequenz beginnt, das Handy auf einem Selfiestick, alles dreht sich. Bis zur letzten Einstellung: eine bunt leuchtende Lampe. Fazit: Auch wenn die Inszenierung Fräulein Elses als Instagram-Mädel und der kaum an die heutige Zeit angepasste Text nicht so ganz zusammen passen wollen: Das Stück wirkt intensiv nach - um einiges intensiver als das Medium Instagram sonst ist.