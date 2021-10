Von Blues über Jazz bis zu Schlagern

Blonde Mähne, eine Wahnsinnsstimme und ganz viel Lebensfreude: Wenn Gitte Hænning die Bühne betritt, wird es laut und fröhlich. Die Dänin erfreut sich sowohl in Skandinavien als auch in Deutschland großer Beliebtheit. Auch wenn die 75-Jährige im Bereich Schlager eine umfangreiche Fangemeinde hat: Ihr Repertoire reicht weit über dieses Genre hinaus. Bei ihrem Konzert im Capitol am Sonntag hat sie ihre Lieblingsstücke zum Besten gegeben und Lieder von anderen Künstlern ihre persönliche Note verliehen.

Eine gute Portion Blues liegt in der Luft, dazu ein Schuss Jazz, Swing und Soul. Denn die Chanteuse ohne Diva-Allüren bekommt Unterstützung von Pianist Sebastian Weiß, Gitarrist Benedikt Reidenbach, Schlagzeuger Thomas Alkier und Bassist Björn Werra. Das Quartett hüllt die Songs in ein mitreißendes Bigband-Gewand, während die Sängerin die rund 230 Zuschauer mit auf eine musikalische Reise nimmt.

Medley als Abschluss

Und die geht in die Vergangenheit. Als gute Gastgeberin, die Hænning unbestritten ist, serviert sie ihr dreisprachiges Repertoire mit unterhaltsamen Anekdoten aus ihrem Leben. Da verwandelt sie sich wieder in den Kinderstar, dem von seinen Eltern Ei mit Zucker verabreicht wurde, um die Stimme zu stärken. Das fröhliche „Jungsein ist nicht so leicht“ aus dem Jahr 1966 zeigt auf humorvolle Weise die Probleme von Jugendlichen auf wie Schwärmereien für den charmanten Lehrer. Das melancholische „Der Anruf“ handelt von einem früheren Liebhaber, der sich nach Jahren wieder meldet. Dafür sorgt das federleichte „Princesse for en dag“, welches sie auf Dänisch singt, für Unbeschwertheit.

Hænning, die ihren sportlichen Look nach der Pause gegen elegantes Weiß tauscht, verrät, dass sie mit „Junger Tag“ vor allem deshalb am Grand Prix teilgenommen hatte, weil ihr Dach kaputt war. „Ich brauchte Geld“, gesteht sie. Mit dem Song „Supercalifragilisticexpialigetisch“ setzt Hænning Julie Andrews alias Mary Poppins ein musikalisches Denkmal. Die ausdrucksstarke Ballade „Nur ein Blick“ aus dem Musical „Sunset Boulevard“ sorgt für Gänsehaut. Ihr Timbre kommt bei „I’m not too young to sing the Blues“ besonders gut zur Geltung. Als Zugabe präsentiert sie ein Medley ihrer größten Hits in Deutschland: Von „Hallo wie geht es Robert“ über den Evergreen „Ich will ’nen Cowboy als Mann“ bis zu „Ich will alles.“ Unter tosendem Applaus verlässt sie den Saal.

