Von antiken Städten und modernen Autos

„Hier gelten andere Regeln“, heißt es klipp und klar, als säßen wir noch zu Hause am Tisch der Eltern. Aber das Video spielt im Ärmelkanal, wo ein Schiff mit 2900 Luxusautos nach einer Havarie sank. Der eingeblendete Text ist sehr fordernd, die folgende Stimme hat einen Befehlston. Sie sagt, was wir sehen sollen - typische Werbung der Autoindustrie eben.

Doch danach geht es erst richtig los. Die Datenspeicher der Autos beginnen ein Eigenleben, sie verbinden und formieren sich untereinander zu einem Ballett, begleitet von Rockmusik. Das Schiffsunglück fand tatsächlich im Jahr 2002 statt, alles Weitere jedoch hat Elizabeth Price erfunden. Die britische Künstlerin arbeitet oft zwischen Realität und Fiktion, sie spinnt um eine wahre Begebenheit eine erfundene Geschichte dazu.

Elizabeth Price blendet ins Bild gern kurze Sätze ein, setzt aber weit mehr auf das Gesprochene, freilich von verschiedenen Personen, um ein Thema von allen Seiten zu beleuchten. Dieses Puzzlespiel führt dazu, dass zwar markante Bilder in Erinnerung bleiben, aber der Inhalt des 20-minütigen Videos kaum erzählt werden kann. Doch die erste größere Schau in Deutschland, organisiert von der Frankfurter Schirn Kunsthalle, versammelt vier ihrer betörend-beschwörenden Filme.

Schon vor elf Jahren hat Price den renommierten britischen Turner-Preis gewonnen. Ihr preisgekröntes Video „Woolworths Choir of 1979“ läuft leider nicht in Frankfurt. Es schildert den Brand in einem Kaufhaus, bei dem zehn Menschen ums Leben kamen, weil Fenster vergittert und Notausgänge zugestellt waren. Das Video beginnt mit zwei anderen Themen, dem Chorraum in gotischen Kirchen und einer Band. Es geht also um Religion, Pop und Konsum, zudem steht der Chor für die vielen Stimmen einer Geschichte.

Im ersten Schirn-Raum mit den gesunkenen Luxusautos läuft auch „Underfoot“ (2022), das eine leere Bibliothek in Glasgow vor der Eröffnung zeigt. Neben der Architektur geht es um Ästhetik, vor allem ums Muster der Teppiche, die den Geräuschpegel dämpfen, damit alle in Ruhe lesen können. Von den Teppichen geht es weiter zum Weben.

Sammlung von Herrenkrawatten

Auch die Produktion von Kleidung beschäftigt Price, wie in „Felt tip“ (2018) deutlich wird, ihrem witzigsten Video. Es zeigt ihre Sammlung von Herrenkrawatten der 1970er- bis 1990er-Jahre, lange ein männliches Statussymbol, ähnlich wie die Luxusautos. Die geometrischen Krawattenmuster erinnern Price freilich auch an Computerchips.

So bewegt sie sich zwischen Ästhetik und Arbeitswelt, auch im Video „Restoration“ (2016) über die Ausgrabungen eines Forschers in der antiken Stadt Knossos. Seine Rekonstruktionen sind heute umstritten - wieder haben die Arbeiter keine einheitliche Stimme zu dem Thema, wie im Chor. Es gibt viele Wahrheiten, nicht nur eine, scheint Price mit den Videos zu sagen.

Schirn Kunsthalle, bis 29. Mai. Di und Fr-So 10-19, Mi/Do 10-22 Uhr