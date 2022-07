Vom Regiestar zum Angeklagten

Dieter Wedel, am 12. November 1942 in Frankfurt geboren, ist Theaterwissenschaftler. Von 1980 bis 1985 führte er Regie am Hamburger Thalia Theater. Er schrieb mit Mehrteilern wie „Der große Bellheim“, „Der König von St. Pauli“ oder „Gier“ Fernsehgeschichte. Von 2002 bis 2014 war Wedel bei den Wormser Nibelungenfestspielen engagiert, zunächst als Regisseur, dann als Intendant. 2015 wurde er Intendant der Bad Hersfelder Festspiele. Ab 2018 wurden von mehreren Schauspielerinnen Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen ihn laut. 2021 erhob die Staatsanwaltschaft München Anklage gegen Wedel wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung. Das Verfahren war bei Wedels Tod nicht abgeschlossen. Wedel hat mit mehreren Frauen zusammen sechs Kinder. dms

