Vom Karaoke-Mikro in die Arena-Liga

Es ist eine der ungewöhnlichsten Karrieren im deutschen Musikgeschäft: Jahrelang hatte Karim Amun professionell wenig mit Singen am Hut. Erst mit 26 begann er, auf der Bühne zu stehen – aus der Heidelberger Karaoke-Szene wurde er zum Sänger von The Wright Thing. Seit 2019 ist er einer der Frontmänner der Söhne Mannheims, die nach dem Ausstieg von Xavier Naidoo im Jahr 2017 einen Neustart vollzogen.

Die Rolle passt. Denn der 36-jährige Heidelberger mit ägyptischen Wurzeln ist nicht nur gesanglich eine Attraktion. Er hat auch ein natürliches, positives Charisma, man schaut ihm gern zu. Dass dies seit Beginn der Pandemie kaum möglich ist, bremst diese Spätstarter-Karriere zwar, aber nicht Karim Amuns Grundoptimismus: Die Zwangspause habe er zunächst genossen und zum Entschleunigen und Entrümpeln genutzt. „Die Konzerte, die wir bisher spielen konnten, haben mir auch die Angst genommen, ich würde nur als Xavier-Ersatz gesehen – oder sogar deswegen zerfleischt. Ich fühle mich sehr zuhause bei den Söhnen.“ Glückwünsche für seinen gelungenen Einstand könne er nach sieben Monaten Zwangspause allerdings nur schwer annehmen.

The Wright Thing als Sprungbrett

Neue Single als Liebeserklärung an alle, die in Krisenzeiten zusammenhalten Karim Amun wurde am 5. Januar 1985 im Heidelberger St.-Elisabeth-Krankenhaus geboren und wuchs in Schlierbach auf. Nach der Realschule absolvierte der Sohn einer Deutschen und eines Ägypters eine Schreinerlehre in Schönau. Danach arbeitete er in der Heidelberger Gastronomie. 2014 wurde Amun vom Karaoke-Moderator zum Sänger bei der Kult-Sessionband The Wright Thing. Mit Jason Wrights Projekt sang er 2017 für die Sky-Show „Xaviers Wunschkonzert Live“. Gastgeber Naidoo lud ihn 2019 als Background-Sänger mit Soloeinlagen ein zur Arena-Tour. Amun sang im Mannheimer Rosengarten sein erstes großes Konzert mit den Söhnen Mannheims an Weihnachten 2019. Am 28. Mai erscheint die von Amun mitgeschriebene neue Söhne-Single „Eine Million Lieder“. Entstanden ist die Ballade im Herbst 2020 bei einer Songwriting-Session im Frankfurter Gastone-Studio. „Klimas hat diese Gesangslinie für den Refrain gesungen“, erinnert sich Amun. „Im Lauf des Tages entstand im Teamwork der Song und wir hatten diese Vision: ein Lied als Liebeserklärung – aber nicht an eine bestimmte Person, sondern an alle, die in Krisenzeiten zusammenhalten.“ Am 27. Mai ist Radio-Premiere bei SWR1, der erste Fernsehauftritt folgt am Sonntag, 30. Mai, ab etwa 11.50 Uhr, im ZDF-Fernsehgarten. jpk

Generell kann man ihm zu seinem Werdegang nur gratulieren: Die Frage zur Schule lacht er mit gekonntem Charme weg: „Es gibt bessere Themen.“ Beruflich habe er zunächst seinem Großvater nachgeeifert und Schreiner gelernt. Aber der Beruf erwies sich als nur halb so romantisch wie erhofft. Mit 21 Jahren bekam er mit seiner Jugendliebe ein Wunschkind, einen Sohn. „Und da musste ich dann beruflich mit den Händen zupacken.“ In der Heidelberger Altstadt bot sich dazu in der Gastronomie reichlich Gelegenheit. Musik spielte lange nur eine Nebenrolle: „Wobei meiner Mutter musikalische Früherziehung sehr wichtig war.“ Zuerst sang er in Kirchenchören, lernte früh Blockflöte, spielte Keyboard, Klavier und sogar sechs Jahre Kirchenorgel. Als Hörer sei er nicht mit Prince oder David Bowie aufgewachsen, sondern mit klassischer Musik. Gesungen hat er als Jugendlicher aber kaum noch.

Glück im Unglück: Der Weg zum Frontmann einer Band öffnete sich für den Rugby-Bundesligaspieler um 2011 durch eine Verletzung. „Plötzlich hatte ich nicht mehr an sechs Tagen in der Woche Training oder Spiele.“ So probierte er sich als Karaoke-Sänger aus – vorsichtshalber in Darmstadt, um sich nicht zu blamieren. „Da gab’s Applaus, und ich konnte mich auch in Heidelberg trauen.“ Drei Monate später hat er die legendären Karaoke-Sessions im Heidelberger Irish Pub O’Reilly’s als Moderator geschmissen. Die Karriereoption Profisänger sah er darin allerdings nicht. Doch im O’Reilly’s kam es zur entscheidenden Begegnung: Mit seinem Karaoke-DJ, dem Multiinstrumentalisten Louis Leibfried, sprang er beim wöchentlichen Live-Konzert ein. Das funktionierte so gut, dass der Pub-Manager den großen Zuchtmeister der Rhein-Neckar-Musikszene dazu bat: Bandleader Jason Wright. Der holte dann Leibfried in sein Dauerbrennerprojekt The Wright Thing, Amun lief mit seinem besten Freund quasi mit. „Es war nicht so, dass Jason sofort voll auf mich abgefahren wäre. Aber nach drei Shows im Ziegler’s fragte er mich: „Und wann singst du mit uns?’“ Die Antwort war: „Jetzt!“.

Das war im Juni 2014. Aus einem Lied pro Abend wurde ein exklusives Dauerengagement – seit sieben Jahren teilen sich Amun und Wright sogar eine Wohnung. 2017 erinnerte sich Naidoo an The Wright Thing, die Mitte der 1990er ihm und vielen Mitgliedern der neu gegründeten Söhne Mannheims ein professionelles Sprungbrett geboten hatten. In der Sky-Show „Xaviers Wunschkonzert Live“ stellte Wright die Begleitband mit Amun als Background-Sänger – das wurde zum Ticket in die großen Arenen der Republik: „Nach der letzten Show hat Xavier gefragt, ob ich mit auf Tour gehen würde.“

Die folgte 2019 und Amun stand auch bei mehreren Soloeinlagen regelmäßig „vor bis zu 15 000 Menschen, die sich wahrscheinlich gefragt haben, wer denn der Typ ist. Ein krasser Schritt!“ Anzumerken war ihm davon zum Beispiel am 11. Dezember in der SAP Arena rein gar nichts: „Interessanterweise hält Lampenfieber sich bei mir sehr in Grenzen. Wahrscheinlich weil ich ein Vierteljahr nach meinem ersten Auftritt schon beim Heidelberger Herbst singen durfte. Da sind auch um die 10 000 Menschen.“ Wenn eine solche Menge klatsche, sei das einfach nur umwerfend. „Größeres Lampenfieber habe ich vor 20 Leuten, weil es so intim ist.“ Nach der Arena-Tournee wieder runterzukommen, war für ihn gar kein Problem: „Ich habe diese Tour wie auch die Fernsehshow als Ausflug gesehen, eine Art Bonus. Die 16 Konzerte kann mir keiner mehr nehmen.“

Sie waren das nächste Ticket. In die feste Mannschaftsaufstellung der Söhne Mannheims. Erst schlug Gitarrist Andreas Bayless ihn für die Spontankonzerte des Straßenunterhaltungsdienstes vor, Weihnachten 2019 trat er erstmals mit den Söhnen im Rosengarten auf – und wurde sofort eingemeindet. Die Rolle als Naidoo-Nachfolger, weist er „sehr hart“ von sich. „Ich bin mit seiner Musik aufgewachsen, Xavier war ein musikalisches Vorbild wie für viele andere Sänger in der Region. Zu versuchen, seine Art zu singen, zu imitieren, bringt auch nichts. Weil man damit nur verlieren kann.“ So prägt der Heidelberger als Sohn Mannheims mit seiner Stimme den Sound der Band und hat jetzt erstmals an einem Song mitgetextet, der neuen Single „Eine Million Lieder“.

