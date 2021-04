Vom Cleff folgt Skipis

Der Diplom-Ökonom Peter Kraus vom Cleff wird zum 1. Januar neuer Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Er folgt auf Alexander Skipis, dessen Vertrag nach mehr als 15-jähriger Tätigkeit endet, teilte der Börsenverein in Frankfurt mit. Der in Wuppertal geborene Kraus vom Cleff war mehr als 20 Jahre lang in verschiedenen Häusern der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck aktiv, zuletzt führte er als kaufmännischer Geschäftsführer den Rowohlt-Verlag. Seit 2012 ist er stellvertretender Vorsitzender des Verleger-Ausschusses im Börsenverein. 2020 wurde er zum Präsidenten des Europäischen Verlegerverbands gewählt.

AdUnit urban-intext1

Mit dem neuen Hauptgeschäftsführer wolle der Verein „in herausfordernden Zeiten“ Antworten auf die Fragen finden, die sich durch Digitalisierung und die Corona-Krise stellten, sagte die Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friderichs. Skipis habe großen Anteil daran, dass die Stimme der deutschen Buchbranche national und international gehört werde. epd