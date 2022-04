Volles Programm in der Heidelberger Halle02

Heidelberg. Lange war wenig bis gar nichts los, jetzt ballen sich plötzlich drei Indie-Top-Acts binnen einer Woche im Programm der Heidelberger Halle02 – und zwar in den unterschiedlichsten Stil-Spielarten: Den Anfang macht Lokalmatador Mal Élevé, der am Freitag, 22. April, mit einer fulminanten Mischung aus Hip-Hop, Dancehall oder Ska an die musikalischen Erfolge und die antirassistische Arbeit seiner 2017 aufgelösten Band Irie Révoltés anknüpfen will. Abendkasse: 22 Euro. Tags darauf kommt Popakademikerin Mine um 20 Uhr in die Halle02, um endlich das Gastspiel ihrer Tournee zum großartigen Album „Hinüber“ nachzuholen (Vorverkauf: www.halle02.de, 32,50 Euro plus Gebühren). Wesentlich größere Arenen füllt normalerweise der britische Folk-Punk-Songwriter Frank Turner. Mit seiner aktuellen Band The Sleeping Souls schlägt der 40-Jährige auf dem aktuellen Album „FTHC“ deutlich härtere Töne als zuletzt. Laut Veranstalter Delta Konzerte gibt es für Turners Auftritt am Dienstag, 26. April, 20 Uhr, definitiv noch Karten an der Abendkasse (35 Euro). Achtung: Für den Einlass in die Halle02 ist ein aktueller Antigentest von einer offiziellen Teststation nötig.

