Vielstimmige Einsamkeit

Mit dem Thema Einsamkeit hat sich die Singer-Songwriterin Shelly Phillips auseinandergesetzt. Aber es ist offenkundig keine Leere, die sie darin gefunden hat, keine Sprachlosigkeit, sondern eine irisierende Formenfülle. Und sie hat es auch nicht allein getan, sondern zusammen mit ihrem Kommilitonen an der Mannheimer Popakademie, Gavin Gabriel. In der Alten Feuerwache Mannheim nehmen beide an einem mit technisch-elektronischem Instrumentarium übersäten Tisch Position ein – und starten ihre Sound-Collage, die von dieser Einsamkeit erzählt: Eine Art Echolot-Ping beginnt den Raum zu durchstreifen, den die beiden aus modulierten Klängen kreieren, aus verfremdeten Stimmen, aus organisch anmutenden Lauten und Elektro-Glimmern.

Da entsteht das innere Bild, durch nächtliche Straßen zu wandern, während Neon-Regen schwer auf den Asphalt tropft, durch leere Hallen und fast verlassene U-Bahnstationen zu treiben, im irrationalen Laufmuster synkopierter Beats und (Herz-)Schläge.

Die Collage, die während Phillips’ sogenannter Muted-Residency in der Feuerwache ersonnen wurde und im Rahmen der „Homemade & Fresh“-Förderreihe präsentiert wird, bewegt sich dabei in ausdrucksstarker Manier immer wieder auf dem Grat zwischen experimenteller Klangnarration und Musikwerdung, zwischen abstrakter Tonkunst und Clicks & Cuts. mav

