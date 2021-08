Video ehrt Charlie Watts

Die Rolling Stones haben mit einer bewegenden Videocollage an den kürzlich gestorbenen Schlagzeuger Charlie Watts erinnert. In dem zweiminütigen Clip, der am Freitagabend auf den Social-Media-Kanälen der Band geteilt wurde, sind unter anderem Bilder und Ausschnitte von Auftritten und Interviews aus den knapp 60 Jahren zu sehen, die der Drummer der legendären Rockband angehörte. „Ich dachte, das würde ein Jahr lang laufen und sich danach auflösen“, ist Watts in einem Interviewausschnitt zu hören. Er bezog sich damit auf seinen Einstieg bei den Stones im Jahr 1963. Unterlegt ist das Video mit dem Stones-Hit „If You Can’t Rock Me“. Watts war am Dienstag (24. August) im Alter von 80 Jahren in einem Londoner Krankenhaus gestorben. Bei der kommenden US-Tournee der Band soll Steve Jordan, der bereits auf mehreren Solo-Alben von Gitarrist Keith Richards (77) zu hören war, für Watts einspringen. dpa

