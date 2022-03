Vetterpreis: Bewerbungen an das Kulturamt bis 20. ApriL

Der Mannheimer Kunstpreis der Heinrich-Vetter-Stiftung wird dieses Jahr in den Sparten plastische Werke und Installation vergeben. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, nimmt das Kulturamt Mannheim Bewerbungen bis 20. April 2022 entgegen. Die Heinrich-Vetter-Stiftung und die Stadt möchten mit diesem Preis einen Impuls für die Kunstförderung geben und professionelle Künstlerinnen und Künstler mit Bezug zu Mannheim und der Metropolregion unterstützen, heißt es in der Mitteilung. Teilnahmeberechtigt sind Bildende Künstlerinnen und Künstler, die in der Metropolregion Rhein-Neckar wohnen oder in der Metropolregion ein Studium absolvierten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ausstellung in Port 25

Der Mannheimer Kunstpreis der Heinrich-Vetter-Stiftung wird alle zwei Jahre durch eine Jury vergeben. Er besteht aus einem Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro, einer Katalogförderung in Höhe von 5000 Euro und einer Ausstellung in Port 25 – Raum für Gegenwartskunst, die für 2. Juli bis 14. August geplant ist. Bewerbungen können ans Kulturamt der Stadt Mannheim gesendet werden (Informationen sind unter www.mannheim.de/mannheimer-kunstpreis-der-heinrich-vetter-stiftung-2022 zu finden). red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2