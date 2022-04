Vespa-Schmuckstück für einen guten Zweck

Piaggio Center Eder: Eine von 30 limitierten SV Waldhof Vespen mit Unterschrift von Mannheims Trainer-Legende „Schlappi“ wird beim letzten Heimspiel der Buwe verlost

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheim. Für einen guten Zweck verlost das Piaggio Center Eder zum 30-jährigen Bestehen eine SV Waldhof Vespa in der Halbzeitpause beim Fußball-Drittliga-Heimspiel zwischen dem SV Waldhof und dem TSV Havelse am 14. Mai im Carl-Benz-Stadion. Die verloste Zweiradmaschine ist die Nummer 1 von 30 limitierten Vespen und wurde vom bekannten Trainer Klaus Schlappner, „Schlappi“, signiert. Als Fußballspieler war er unter anderem bei den Vereinen Olympia Lampertheim, VfR Bürstadt und Südwest Ludwigshafen aktiv, wobei er für letztgenannten Verein in der Saison 1965/66 vier Spiele in der damals zweitklassigen Regional- liga Südwest bestritt. Ab 1980 trainierte er die damalige Zweitligamannschaft des SV Waldhof Mannheims, mit denen er 1983 den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Nach vier erfolgreichen Bundesligajahren verließ er 1987 den SV Waldhof Mannheim. Nun besteht die Möglichkeit eine mit Unterschrift von 30 limitierten SV Waldhof Vespen, von der SV –Trainerlegende zu gewinnen. Lose können in Form eines Schals (kleines Bild) noch bis zur Halbzeitpause des Spiels am 14. Mai gekauft werden.

© Dirk Falkner

Piaggio Center Eder feiert 30-jähriges Bestehen

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bereits vor zwei Jahren, zum 30-jährigen Bestehen des Piaggio Centers Eder, sollte diese Aktion über die Bühne gehen, aber Corona machte alle Planungen zunichte und erst jetzt, mit zweijähriger Verspätung bekommt die Nummer 1, der gerade einmal auf 30 Stück limitierten, blau-schwarzen SV-Waldhof-Vespas doch noch ihre große Bühne. Bis zum Saisonende am 14. Mai können Lose in Form eines ebenso exklusiven Fanschals, mit den Logos des SV Waldhof und des Piaggio Centers Eder bei Heimspielen, im Online-Shop und der Waldhofwelt gekauft werden. Ein Schal kostet 15 Euro.

Das Piaggio Center Eder hatte als echtes „monnemer“ Traditionsunternehmen bereits im Vorfeld einen echten „monnemer“ Partner gesucht und ihn im SV Waldhof Mannheim gefunden. Gemeinsam entwickelten die beiden Partner in langer und enger Zusammenarbeit eine einzigartige SV Waldhof Mannheim Vespa.

Erlös an Stiftung Naro & Friends und Herz Buwe

Der Erlös aus dem Verkauf der Lose, wird zum größten Teil an die Naro & Friends-Stiftung gespendet, die bereits seit längerer Zeit die Kinderkrebsstation des Uniklinikums Mannheim unterstützt. Ein Teil des Erlöses geht auch an die vom SV-Waldhof ins Leben gerufene „Herz-Buwe-Aktion!“. Naro, auch bekannt als der „Mannheimer Eros Ramazotti“, liegt nicht nur Musik und Genuss am Herzen. Seit mehreren Jahren hat Naro sein eigenes, ganz privates, aber nicht minder bekanntes Sozialprojekt, mit dem er das ganze Jahr über Spenden sammelt: Naro & Friends! Dabei tritt er etwa während der Adventszeit mit vielen seiner Freunde wöchentlich auf dem Mannheimer Märchenwald auf, um Spenden für die Kinderkrebsstation des Uniklinikums Mannheim zu sammeln.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

SV Waldhof Vespa an verschiedenen Orten zu sehen

Seit vielen Jahren unterstützt der SV Waldhof zahlreiche soziale Projekte, wie beispielsweise Typisierungsaktionen, Kleiderspenden für Obdachlose in Zusammenarbeit mit Fanclubs, Besuche in der Kinderklinik, Spendenaktionen, unter anderem für das Kinderhospiz Sterntaler oder die Bereitstellung von Freikarten für sozial benachteiligte Jugendliche über das Fanprojekt Mannheim. Der SV Waldhof möchte in der Region Verantwortung übernehmen und helfen. Dabei soll „Herzbuwe“ Menschen zusammenführen, Brücken bauen, die Kraft des Fußballs nutzen und die Werte des Sports vermitteln, soziale Integration schaffen und die Öffentlichkeit erreichen.

Damit alle Interessierten die

Möglichkeit haben, diese besonderen SV Waldhof Mannheim Vespen zu bestaunen, sind sie an ganz verschiedenen Orten in Mannheim und Umgebung zu sehen. An allen Standorten ist auch ein Schild mit Informationen zum Projekt angebracht, damit keine Fragen offen bleiben. Zu finden sind sie:

Autohaus Freddi Bukur

Schraderstraße 28-30

67227 Frankenthal

Schraderstraße 28-30 67227 Frankenthal Optik Heinrich Faust e.K.

Brillen und Kontaktlinsen

Relaisstraße 71

68219 Mannheim

Brillen und Kontaktlinsen Relaisstraße 71 68219 Mannheim Piaggio Center Eder

Wachenburgstraße 129

68219 Mannheim

Wachenburgstraße 129 68219 Mannheim Gienger Mannheim

Haustechnik

Spreewaldallee 35

68309 Mannheim

Haustechnik Spreewaldallee 35 68309 Mannheim SV Waldhof Fanshop

P7, 17, 68161 Mannheim

Ab Samstag, den 30. April, besteht auf der Maimarktausstellung im Zelt vier, der Handwerkskammer Manheim, die Möglichkeit Lose in Form eines Fanschals zu ergattern. Über die Homepage www.piaggiocenter-eder.de sind weitere Informationen rund um das Gewinnspiel zu finden. fab

Wer Interesse an einer Besichtigung der SVW Vespa hat, kann sich unter Dirkfalkner29@googlemail.com oder unter 0178/7172091 melden.

Piaggio Center Eder

Wachenburgstraße 129

68219 Mannheim