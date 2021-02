Eigentlich steht Gideon Rapp als Schauspieler auf der Bühne: Doch aufgrund der Pandemie bleiben Theater und andere Veranstaltungsstätten aktuell geschlossen. „Als ich im August von meinem Engagement in Trier gekommen bin, habe ich direkt Arbeitslosengeld bekommen“, sagt Rapp. „Im September hatte ich ein Folgeengagement bei der Komödie am Marquardt in Stuttgart.“ Die Spielzeit sollte bis Anfang Dezember gehen, wurde aber durch den Lockdown nach zehn Aufführungen abgekürzt. „Seitdem beziehe ich wieder Arbeitslosengeld.“ Sorgen macht ihm, dass er damit seinen Anspruch auf ALG 1 aufbraucht, der eigentlich zur Überbrückung von Zeiten ohne Engagement gedacht ist.

Wurde zum inoffiziellen Sprecher vieler finanziell notleidender Schauspieler: Gideon Rapp. © Rapp

Von den staatlichen Corona-Hilfen profitieren die wenigsten Schauspieler. Denn die meisten Gastschauspieler, die ein Engagement haben, erhalten einen Arbeitsvertrag, erklärt Rapp. Dadurch gelten sie als Angestellte und nicht als Soloselbstständige, die Geld vom Staat bekommen würden. Auch bei der Agentur für Arbeit fallen sie durchs Raster. „Sie bekommen kein Arbeitslosengeld, wenn sie nicht, oder nicht lange genug eingezahlt haben.“ So bleibt für viele Akteure nur der Gang zum Jobcenter.

Engagement auch in Trier Selbstständige dürfen mit den November- und Dezemberhilfen auch die Lebensunterhaltskosten decken. Manche Schauspieler, deren Engagements während Vertragslaufzeit endeten, erhielten für die Restlaufzeit ein Kurzarbeitergeld. Gideon Rapp wurde vor der Pressekonferenz auch per Telefon vom Landeswirtschaftsministerium über die Nachbesserungen informiert. Nun sollen auch unständig beschäftigte Selbstständige, die für wechselnde Arbeitgeber arbeiten, von den Hilfen profitieren. Statt 5000 Euro können Künstler nun 7500 Euro als Betriebskostenpauschale anfordern. Rapp tritt auf der Bühne und vor der Filmkamera auf, war zuletzt unter anderem am Stadttheater Trier zu sehen. cap/seko

Rapp versteht nicht, warum Gastschauspieler anders als Soloselbstständige behandelt werden. „Wir vermarkten uns selbst, wir müssen uns selbst bewerben und haben dann für zwei Monate einen Angestelltenvertrag, den wir unterschreiben müssen, weil wir es gar nicht anders können“, moniert er. Um seinem Ärger Luft zu machen, hat der Wahl-Stuttgarter im November auf seiner Facebook-Seite auf den Missstand aufmerksam gemacht. Dafür bekommt er von Schauspielkollegen viel Zuspruch. Inzwischen ist Gideon Rapp zum inoffiziellen Sprecher für sie geworden. Geplant sei das nicht gewesen. „Jetzt habe ich aber eine große Lawine losgelöst.“ Der 38-Jährige postet regelmäßig neue Entwicklungen. „Ich möchte auf den Fehler aufmerksam machen, der in der Politik bekannt ist.“ In der Branche herrschen Verzweiflung und Existenzängste. Er plädiert daher für ein bedingungsloses Grundeinkommen für Schauspieler während der Corona-Pandemie.

Rapp hat daher bereits Ministerpräsident Winfried Kretschmann geschrieben – und inzwischen eine Antwort in dessen Namen erhalten, dass es Nachbesserungen geben sollte, von denen auch unständig Beschäftigte profitieren sollen. Wer zu dieser Gruppe gehört, arbeitet für wechselnde Arbeitgeber. Allerdings auf freier Basis. Damit bleiben die angestellten Gastschauspieler wieder außen vor.

Tino Lindenberg kann Rapps Unmut verstehen. Er ist Diplom-Schauspieler und studierte Rechtswissenschaften. Die Verteilung der Corona-Hilfen ist in seinen Augen ungerecht. Zurzeit stehen nur Künstlern Corona-Zuschüsse zu, die wenigstens 51 Prozent der Einkünfte aus der Selbstständigkeit erzielen. „Der Soloselbstständige ist zum Beispiel eine Person, die eine Rechnung schreibt, nicht weisungsgebunden arbeitet.“ Etwa ein Solist, der mit eigenem Programm auftritt. „Der Theaterschauspieler dagegen ist weisungsgebunden, befindet sich in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis und ist damit Arbeitnehmer.“ Diese Akteure bekommen daher nichts. Er selbst zählt zu ihnen.

Vor Corona stand Lindenberg, der schon als Dozent für Schauspiel an der Theaterakademie Mannheim gearbeitet hat, auf der Bühne an der Komischen Oper in Berlin. „Mein Engagement wurde durch die Corona-Pandemie vorzeitig beendet, das Folgeengagement für 2021 ist gleich abgesagt worden.“ Auch seine Lehrtätigkeit als Sprecherzieher, die er an der Humboldt Universität ausübte, ruht. Bis Ende Januar hat er ALG I erhalten. „Ich werde nach dem Arbeitslosengeld Ersparnisse aufbrauchen müssen, und wenn die aufgebraucht sind, rät man mir zu Hartz IV.“ Dabei wäre das Problem einfach zu lösen, indem man sagt: Soloselbstständige, Freiberufler und befristet angestellte Künstler erhalten Unterstützung, statt die Definition zu engmaschig zu ziehen. Die Gefahr sei, dass Künstler, denen die Unterstützung nicht zustehe, beim Antrag unbewusst Sozialbetrug begehen.

Der Antrag für die Corona-Hilfen sei äußerst komplex, bemängelt auch der Mannheimer Musiker Claude Schmidt. Inzwischen arbeitet er als Bildungsbegleiter und Ausbilder für Wirtschaft und Handel bei einem Bildungsträger in Speyer. „Damit kann ich gut überbrücken, aber ich verdiene in dem Beruf einen Bruchteil von dem, was ich als Künstler verdient habe.“ Das Berufsverbot wirke sich auch negativ auf die Psyche aus. „Manche verfallen in eine Lethargie, weil sie kein Geld haben.“ Er weiß von Suiziden in Künstlerkreisen. Seine dringende Bitte an die Politik: Das Verfahren vereinfachen und Künstlern ein Grundeinkommen zu zahlen, ohne es als Almosen zu deklarieren.

Gideon Rapp blickt trotz allem positiv in die Zukunft. Er möchte neben der Arbeit am Theater künftig auch wieder mehr für das Fernsehen drehen. Wenn alles gut läuft, beginnt am 10. März sein Folgeengagement für „Loriot“ an der Komödie am Marquardt. „Die Pandemie ist fürchterlich“, sagt er. „Aber ich lasse mich nicht kleinkriegen.“