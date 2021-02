Mannheim. Man kann es spüren, beim ersten Silke Hauck Nacht Special, trotz aller Distanz, die ein Online-Format dem Zuschauer nun einmal auferlegt: das, was wir das Schatzkistl-Gefühl nennen wollen. Gemeint ist damit die behagliche Nähe zwischen Auditorium und Bühne, die sich rasch einstellende Vertrautheit zwischen Künstlern und Publikum, die Veranstaltungen in dem Mannheimer Musik-Kabarett zuverlässig auszeichnen. Seit mehr als 20 Jahren lädt die Mannheimer Sängerin Silke Hauck regelmäßig musikalische Gäste hierher ein, und so geschieht es auch dieses Mal – nur sind die Plätze vor Ort leer und die Zuschauer zuhause, wo sie dem Konzert per Facebook-Live-Stream beiwohnen.

Hauck, die einmal mehr tadellos von Claude Schmidt am E-Piano begleitet wird und mit versierter Leidenschaft Adele-Songs wie „Set Fire To The Rain“ oder „Someone Like You“ interpretiert, kann mit Jay Gomes und Marvin Merkhofer gleich zwei talentierte Vokalisten begrüßen, die an der TV-Show „The Voice of Germany“ teilgenommen hatten – und beide gleichermaßen in Mannheim leben.

Zweiter Termin am 26. Februar

Begrüßt Gäste im Online-Stream im Schatzkistl: Silke Hauck. © Vögele

Gomes besticht etwa mit so ausdrucks- wie kraftvoller Soulstimme bei den Songs „A Natural Woman“ und „Valerie“. Merkhofer reüssiert mit zartschmelzendem Timbre beim Jazz-Klassiker „Fly Me To The Moon“ und setzt später im Duett mit Hauck das James-Morrison-Stück „Broken Strings“ glänzend in Töne.

Gleichwohl beschränkt sich der rund 90-minütige Abend nicht auf die Musik. Vielmehr trägt Poetry-Slammerin Anna Stöckl ihre von Esprit und Herzenswärme beseelte „Hommage an Mannheim“ vor, und Moderator Andreas Fischer unterhält sich im instruktiven Gespräch mit Christine Igel, Geschäftsführerin der Event & Promotion Mannheim GmbH, über die hiesige Kultur- und Veranstaltungsbranche in Corona-Zeiten.

Das zweite Silke Hauck Nacht Special steht erfreulicherweise bereits vor der Tür – am 26. Februar wird es ausgestrahlt. Der Zugang ist dann wieder umsonst, Spenden sind sehr willkommen.