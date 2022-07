Verspätete Premiere am Nationaltheater Mannheim

Mannheim. Die Premiere von „Dschinns“ am Nationaltheater (NTM) war ursprünglich für Anfang April geplant, die Uraufführung musste allerdings coronabedingt wiederholt verschoben werden. Die Buchvorlage „Dschinns“, erschienen diesen Februar, ist der zweite Roman der Journalistin und Autorin Fatma Aydemir. Nach „Ellbogen“ ist „Dschinns“ zugleich das zweite Stück, das Regisseurin Selen Kara nach einem Werk von Aydemir am NTM inszeniert. Selen Kara führte auch Regie bei der NTM-Theatertruck-Produktion „Romeo und Julia“ sowie bei „Istanbul“, 2018 am NTM. Die nächste „Dschinns“-Vorstellung findet am Dienstag, 12. Juli, 19 Uhr, im Schauspielhaus statt.

