Verlogene Lüge

Wahrheit kennt mannigfach Definitionen. Auch jene, dass es sich eigentlich um eine Erfindung handelt. Allerdings hält auch die Lüge nicht immer das, was sie vorgibt zu sein. Beispiel: die Potemkin‘schen Dörfer. Vor mehr als zwei Jahrhunderten setzten sie Schwingen an, flatterten verbal aus annektierten russischen Neu-Provinzen in die deutsche Sprache und stehen seitdem als geflügeltes Wort für Täuschung. Obwohl dies Lug und Trug ist. Wahr, jedenfalls geschichtlich belegt, ist hingegen, dass Katharina die Große im späten 18. Jahrhundert erreichte, wovon Wladimir Putin heute träumt – den Ausbau Russlands zur Großmacht. Es war Fürst Gregor Alexandrowitsch Potemkin, der die Inspektionstour der Zarin anlässlich des 25. Jahrestages ihrer Thronbesteigung pompös vorbereitete. Anno 1787 sollte Potemkin in ganz Europa Berühmtheit erlangen. Aber keineswegs als akribischer Reiseplaner und geschickter Gouverneur. Nein, als Blender und Hochstapler. Adlige, die auf seinen politischen Erfolg, seinen Reichtum und vermutlich auch auf seine Liebesabenteuer mit der Herrscherin neidisch waren, verbreiteten am St. Petersburger Hof und obendrein in weit gestreuten Depeschen die Mär von Attrappen-Dörfern samt Schein-Bewohnern, die angeblich von einem Ort zum anderen gekarrt wurden. Das Lügengespinst reüssierte als Legende – verdichtet in der Metapher von den „Potemkin‘schen Dörfern“. Und die werden im Duden als Trugbilder, Vorgetäuschtes und Vorspiegelung falscher Tatsachen erklärt. Das ist richtig und führt gleichwohl in die Irre. Schließlich bestand die Täuschung ursprünglich darin, vorzutäuschen, dass getäuscht worden ist. Die schon in der Antike umtreibende Paradoxon-Frage lässt grüßen: Lügt der Lügner, wenn er sagt, er lügt!? Waltraud Kirsch-Mayer

