Verleihung bei Treffen im Mai

Die Dramatikerin und ehemalige NTM-Hausautorin Sivan Ben Yishai wird mit dem Theaterpreis Berlin ausgezeichnet. Sie soll die mit 20 000 Euro dotierte Auszeichnung während des Theatertreffens im Mai erhalten, wie die Stiftung Preußische Seehandlung am Donnerstag mitteilte. Die Dramatikerin sei „am Firmament des deutschsprachigen Theaters erschienen wie ein Komet“. Geschrieben hat sie beispielsweise „Bühnenbeschimpfung“, „Like Lovers Do (Memoiren der Medusa)“ und „Wounds Are Forever (Selbstportrait als Nationaldichterin)“. Der Theaterpreis wird seit 1988 vergeben. Bisher erhielten ihn etwa die Schauspielerinnen Sandra Hüller, Corinna Harfouch und Sophie Rois. Die Stiftung Preußische Seehandlung wurde 1983 vom Land Berlin aus dem Restvermögen der Preußischen Staatsbank gegründet. dpa

