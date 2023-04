Verjüngung bei den Räubern´77

Das Literarische Zentrum Rhein Neckar – die Räuber ´77 e. V. ist die dienstälteste Literaten- und Literatinnenvereinigung in der Region Rhein-Neckar. Vor über 45 Jahren gegründet, erlebten die Räuber´77 glückliche Zeiten und solche des Niedergangs, aus denen sie wie der sagenhafte Phönix aus der Asche immer wieder aufstiegen. Der Vereinsname bezieht sich auf das Drama von Friedrich Schiller, das im Jahr 1782 in Mannheim uraufgeführt wurde, und das Datum auf die PEN-Tagung in Jahr 1977 in Mannheim, zu der keine Autoren aus der Region eingeladen worden waren.

Jahrzehntelang waren die Räuber´77 auch die Ausrichter des von der Heinrich-Vetter-Stiftung gesponserten Heinrich-Vetter-Preises. Seit der Trennung von der Stiftung im Jahr 2012, die auf Grund von Vetters Verstrickungen in die „Arisierung“ jüdischen Eigentums erfolgte, lebte dieser Preis als Mannheimer Literaturpreis und in jüngster Zeit als Mannheimer Jugendliteraturpreis weiter.

Ein großes Problem der Räuber´77 ist das fortgeschrittene Alter der meisten aktiven Mitglieder, das deutlich jenseits der 60 liegt, und wie viele Vereine leidet auch dieser Literaturverein unter Nachwuchsproblemen. Genau das hat seit der letzten Jahreshauptversammlung Anfang Februar ein Ende, denn mit Anne Bezler und Kevin Duehr wurden, wie berichtet, zwei junge Leute zu Vorsitzenden gewählt, die der Literatur in Mannheim neuen Schwung geben könnten. Beide, was ein weiterer Vorteil ist, sind keine aktiven Literaten, sondern stehen eher als Literaturbegeisterte und als professionelle Literaturförderer im Dienst des geschriebenen Wortes.

Ausbildung bei Waldkirch

So ist Anne Bezler gelernte Buchhändlerin. Ihre Ausbildung hat sie bei der Buchhandlung Waldkirch in Mannheim-Feudenheim absolviert und in diesem Zusammenhang auch Helmut Linde kennengelernt, der zusammen mit Adolf Kutschker einer der Gründerväter des Literarischen Zentrums war. „Sein Engagement für das Buch fand ich sehr inspirierend“, erzählte Anne Bezler bei einem Gespräch mit unserer Zeitung. Die Räuber´77 kannte sie durch deren zahlreichen Veranstaltungen in der Buchhandlung Waldkirch.

Kollektiv junge Literatur

Der Weg, der Kevin Duehr zu den Räubern führte, verlief etwas anders. Er studierte in Stuttgart, wo er geboren wurde, und später in Bamberg Germanistik und Literaturvermittlung. Beim Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar betreut er heute hauptberuflich zahlreiche Projekte, so unter anderem das Literaturnetzwerk Mannheim/Heidelberg und das Denkfestival, wo jährlich zahlreiche Akteure und Kultursponsoren aus der ganzen Region zusammenkommen.

Außerdem ist Kevin Duehr im Kollektiv junge Literatur aktiv, also dem altersmäßigen Pendent zu den Räubern. „Mannheim“, so hat er festgestellt, „wird im Gegensatz zu Heidelberg als Literaturstadt kaum wahrgenommen. Mir geht es darum, mit meinem Engagement zu unterstützen, dass die in Mannheim entstehende Literatur sichtbarer wird.“ In der Altersstruktur des Literaturvereins sieht Duehr, genau wie Anne Bezler, vor allem eine Chance. „In der Begegnung zwischen jungen Leuten und jung gebliebenen Alten entsteht Platz für den Austausch unterschiedlicher Perspektiven“, sind beide überzeugt.

Zeit zum Einarbeiten

Welche konkreten Aufgaben die neuen Vorsitzenden als erstes bewältigen wollen, bleibt offen. „Wir können uns vieles vorstellen: Anthologien, verschiedene Foren, wie Mitgliederstammtische und Lesungen.“ Auch wie ein zukünftiger Mannheimer Literaturpreis aussehen könnte, ist für sie noch nicht ausgemacht. „Wir müssen uns zuerst einmal einarbeiten“, bekennt Anne Bezler am Ende des Gesprächs.