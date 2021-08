Venedig zeigt „Ennio“

Die Filmfestspiele in Venedig wollen in diesem Jahr einen Dokumentarfilm über den italienischen Komponisten Ennio Morricone (Bild) zeigen. Das Porträt „Ennio“ von Regisseur Giuseppe Tornatore laufe außerhalb des Wettbewerbs, teilte die Biennale di Venezia am Dienstag mit. „Ich habe 30 Jahre mit Ennio Morricone zusammengearbeitet“, sagte Regisseur Tornatore. Er habe sich dabei immer gefragt, was für eine Art von Dokumentarfilm er über ihn machen könne.

In der Dokumentation sprechen unter anderem US-Rocker Bruce Springsteen, Regisseur Quentin Tarantino und der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer über den Komponisten. Im vergangenen Jahr war Morricone im Alter von 91 Jahren in Italiens Hauptstadt Rom gestorben. Besonders bekannt ist seine Musik zum Western-Film „Spiel mir das Lied vom Tod“. Die 78. Filmbiennale ist vom 1. bis 11. September in der norditalienischen Lagunenstadt Venedig geplant. dpa